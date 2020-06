कोरोना वायरस महामरी के प्रकोप के बीच राजस्थान के जोधपुर में पानी की किल्लत की समस्या सामने आई है। जोधपुर के सोलिया गांव में बारिश ना होने के चलते और भीषण गर्मी की वजह से तालाब सूखने लगे हैं। पानी ना होने के चलते तालाब में मछलियां दम तोड़ रही हैं। आसमान आग उगल रहा है और बारिश नहीं हो रही है ऐसे में लोग परेशान हैं।

तहसीलदार का कहना है कि बारिश नहीं हुई और जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। हम लोगों से 300-300 रुपए चंदा लगाकर पानी का टैंकर मंगा रहे हैं। टैंकर का पानी तालाब में छोड़ा जा रहा है ताकि तालाब में बची हुई मछलियों को जिंदा रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मछलियों के मरने के और भी कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है।

Rajasthan: Several fish found dead in a pond in Soyla village, Jodhpur. Tehsildar says, “There’s no rainfall so water level went down&fish died. We arranged water tanker after contributing Rs 300 each. Water is being transferred into the pond so that fish that are alive can live” pic.twitter.com/3nWyORLeP2

— ANI (@ANI) June 13, 2020