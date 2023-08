राजस्थान में दिखने लगा चुनाव का असर, टोंक पहुंचे सचिन पायलट बोले-हम फिरसे लौटेंगे

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर सामूहिक रूप से काम करेंगे और "भाजपा की नफरत की राजनीति" से लड़ेंगे।

न्यूज डेस्क Edited by Mohammad Qasim Written by

टोंक में भाषण देते सचिन पायलट (फोटो : राजस्थान)

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के राज्य नेतृत्व को जगाने के लिए अक्सर राजस्थान का दौरा कर रहा है, लेकिन उनके प्रयास विफल ही जाने वाले हैं। केंद्र में सरकार और राजस्थान में विपक्ष के रूप में भाजपा के विफल होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस बार हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ देंगे। युवाओं को झुकाव कांग्रेस की ओर इस दौरान सचिन पायलट ने टोंक की जनता को संबोधित करते हुए कहा,”वे जितना संभव हो उतना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें समझ चुके हैं। लोग कांग्रेस की नीतियों को पसंद करते हैं और पहले की तरह युवाओं का झुकाव पार्टी की ओर रहेगा।” राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर सामूहिक रूप से काम करेंगे और “भाजपा की नफरत की राजनीति” से लड़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने के बारे में पायलट ने कहा, ”मैं पार्टी आलाकमान द्वारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दी गई जिम्मेदारी को बेहद दिल से स्वीकार करता हूं, हम सामूहिक रूप से नई दिशा देंगे। Also Read राजस्थान चुनाव से पहले सचिन पायलट को मिली CWC में जगह, क्या हैं इसके सियासी मायने AIMIM पर भी साधा निशाना इस दौरान सचिन पायलट ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा, उन्होने कहा, “चुनाव का समय है, सभी छोटी बड़ी पार्टी आएंगी, सभी पार्टी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र है, सभी चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ो, विकास के नाम पर लड़ो, रोजगार के नाम पर लड़ो, लेकिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जनता के साथ गलत कर रहे हैं।” संभावना है कि सचिन पायलट इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में एआईएमआईएम भी उनके सामने उम्मीदवार उतार सकती है।

Follow us on



instagram

telegram