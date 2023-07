राहुल गांधी की तरह राजेद्र गुढ़ा ने भी X पर बदला बायो, लिखा- Dis’Missed Minister of Rajasthan Government

राजस्थान के उदयपुरवाटी से विधायक राजेंद्र गुढ़ा का ताज़ा मामला उनके विधानसभा में मणिपुर से जुड़े एक बयान से शुरू हुआ था।

Rajasthan Red Diary: कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा (फोटो सोर्स: @AHindinews)

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram