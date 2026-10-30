राजस्थान के 22 जिलों की 3,626 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ था और सुबह 10 बजे तक 19.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दिन में एक बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 44.68 प्रतिशत हो गया था।

मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। कोटपूतली-बहरोड़ जिले में कई जगह हल्की बूंदाबांदी और बारिश के बीच भी लोग मतदान करने पहुंचे। बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं मतदान के लिए कतारों में खड़े नजर आए।

सरपंच पद के लिए कुल 21,839 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि 45 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं।

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