Rajasthan High Court News: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में मेयर पद के चुनाव से पहले पार्षदों और उम्मीदवारों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दिलाने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए स्पेशल बेंच बनाईं और रविवार देर रात सुनवाई की। अदालत ने हनुमानगढ़ के नौ पार्षदों और बीकानेर के कांग्रेस पार्षद मकसूद अहमद को अंतरिम सुरक्षा दी। वकीलों ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक था, जब हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन देर रात याचिकाओं पर सुनवाई की।

बीकानेर, पाली, अजमेर, उदयपुर और अलवर नगर निगमों सहित 273 शहरी स्थानीय निकायों में सोमवार को महापौर और अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मतदान 25 सितंबर को होगा। चुनाव से ठीक पहले दर्ज किए गए मामलों में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कई पार्षदों और उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का रुख किया।

स्पेशल बेंच का किया गया था गठन

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल के निर्देश पर स्पेशल बेंच का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति नूपुर भाटी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने हनुमानगढ़ के नौ पार्षदों की ओर से दायर याचिका पर रात 10 बजे सुनवाई शुरू की, कार्यवाही आधी रात के बाद तक जारी रही और बाद में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।

गौरतलब है कि हनुमानगढ़ नगर निगम की 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं, जबकि निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल समर्थित उम्मीदवारों ने कथित तौर पर 32 सीटें हासिल की हैं। बंसल के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रविवार को उन्हें 23 साल पुराने जमीन पट्टे के मामले में उनके परिवार को आधिकारिक रूप से सूचित किए बिना हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। इसके बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया।

एक अन्य देर रात की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने बीकानेर के वार्ड 18 से कांग्रेस पार्षद और शहरी सुधार ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मकसूद अहमद की याचिका पर विचार किया।

अहमद की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

अदालत ने रात करीब 11:15 बजे अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन्हें 30 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। उनके वकील भव्य गौतम ने कहा कि इस आदेश से अहमद को महापौर चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। याचिका में पुलिस की कार्रवाई के समय पर सवाल उठाया गया था।

कोटगेट पुलिस ने अहमद और वार्ड 50 के पार्षद नवरत्न डागा को 21 सितंबर को सुबह 10 बजे उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले रविवार को हाई कोर्ट ने नागौर के कुचेरा नगरपालिका के पार्षद और पूर्व अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा और श्रीविजयनगर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुशील मिर्धा उर्फ ​​बिट्टू मिर्धा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

एसीबी द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की विशेष पीठ ने तेजपाल मिर्धा को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। 14 सितंबर को कुचेरा के वार्ड 21 से निर्वाचित मिर्धा ने बाद में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

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राजस्थान शहरी निकाय चुनाव में करीब 10000 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करें तो BJP सरकार के लिए कुछ चिंताजनक संकेत नजर आते हैं। कुल 10235 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। इनमें से 9 वार्डों के परिणाम कुछ बूथों पर EVM में गड़बड़ी के कारण रोक दिए गए हैं। घोषित नतीजों में BJP ने 4179 वार्ड जीते हैं जबकि कांग्रेस को 3613 वार्डों में जीत मिली। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2273 वार्डों में जीत दर्ज की है। कई जगह निर्दलीयों ने BJP और कांग्रेस दोनों को चुनौती दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…