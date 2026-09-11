Rajasthan Nikay Chunav Phase 2 Voting LIVE Updates: राजस्थान में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को हुआ था और गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सुबह सात बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग के इस दूसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर जैसे 6 प्रमुख नगर निगमों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण जिलों में मतदान किया जा रहा है। इस अंतिम चरण में कुल 9,758 पोलिंग बूथों पर 87.60 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता 18,266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं।
निकाय चुनाव में पहले चरण में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 76.41% मतदान के बाद आज 147 निकायों के 4,774 वार्डों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस मतदान में जयपुर नगर निगम के सांगानेर स्थित वार्ड 49 जैसी हॉट सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा ‘काका’ और कांग्रेस के दिग्गज धर्मसिंह सिंघानिया के बीच जोरदार मुकाबला दिख सकता है।
राजस्थान निकाय चुनाव की वोटिंग से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के साथ लाइव ब्लॉग के साथ…
Rajasthan Nikay Chunav 2026 LIVE: अशोक गहलोत ने भी डाला परिवार के साथ वोट
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में परिवार संग वोट डाला। उन्होंने महामंदिर स्थित वर्धमान जैन स्कूल मतदान केंद्र पहुंचकर नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
बाड़मेर के चौहटन में पहली बार नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। बीजेपी विधायक आदूराम मेघवाल ने मतदान केंद्र पहुंचकर इस ऐतिहासिक चुनाव का सबसे पहला वोट डाला। स्थानीय निवासियों में पहली बार हो रहे इस निकाय चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है।
Rajasthan Nikay Chunav 2026 LIVE: विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर में डाला वोट
अजमेर में जारी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के तहत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया है।
Rajasthan Nikay Chunav 2026 LIVE: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने डाला वोट
अजमेर में जारी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के तहत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने बूथ पर जाकर मतदान किया है।
Rajasthan Nikay Chunav 2026 LIVE: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने डाला वोट
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, "कृपया अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालें। मेरा मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि पार्षद नालियों, बिजली, पानी और सड़कों जैसे रोजमर्रा के मुद्दों से निपटते हैं। मतदान का आपका अधिकार एक नागरिक के रूप में आपके सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, इसलिए कृपया इसका प्रयोग करें।"
Rajasthan Nikay Chunav 2026 LIVE: प्रशासन ने कीं खास तैयारियां
राजस्थान के सीकर में निकाय चुनाव के लिए मतदान के शुरुआती घंटों में प्रत्याशी और उनके समर्थक पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई वार्ड में चुनावी मुकाबला काफी जबरदस्त माना जा रहा है। वार्डों में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। सीकर जिला प्रशासन और पुलिस ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं।