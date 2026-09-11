Rajasthan Nikay Chunav Phase 2 Voting LIVE Updates: राजस्थान में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को हुआ था और गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सुबह सात बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग के इस दूसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर जैसे 6 प्रमुख नगर निगमों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण जिलों में मतदान किया जा रहा है। इस अंतिम चरण में कुल 9,758 पोलिंग बूथों पर 87.60 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता 18,266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं।

निकाय चुनाव में पहले चरण में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 76.41% मतदान के बाद आज 147 निकायों के 4,774 वार्डों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस मतदान में जयपुर नगर निगम के सांगानेर स्थित वार्ड 49 जैसी हॉट सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा ‘काका’ और कांग्रेस के दिग्गज धर्मसिंह सिंघानिया के बीच जोरदार मुकाबला दिख सकता है।

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