Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE Updates: राजस्थान में 309 शहरी निकायों के 10167 वार्ड के लिए कुल दो फेज में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणाम 14 सितंबर 2026, सोमवार को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव परिणाम के जरिए कुल 38889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक नतीजे पूरी तरह से घोषित होने की संभावना है।

इस चुनाव को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। 9 और 11 सितंबर को दो फेज में हुई वोटिंग के नतीजे घोषित होंगे। पहले फेज में 162 शहरी निकायों में 76.41 फीसदी और दूसरे फेज के 147 निकायों में 71.69 फीसदी मतदान हुआ था। दोनों फेज को मिलाकर कुल 74.05 फीसदी वोटिंग हुई थी।

पहले फेज में 162 शहरी निकायों में 131 नगर पालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम शामिल हैं। वहीं दूसरे फेज में 207 नगर परिषद, 121 नगर पालिका और 6 नगर निगम में मतदान हुआ था।

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