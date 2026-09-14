राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दिए हैं। दरअसल, 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस दूसरे स्थान की पार्टी बनकर रही है। वहीं बीजेपी ने 4 हजार से अधिक वॉर्ड में जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस के खाते में 3438 वॉर्ड आए हैं। ढाई हजार के करीब निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं।

इन सबके बीच आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) ने दो नगर निकायों में खुद को बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में पेश किया है। आप और सीपीआईएम को यह फायदा कांग्रेस की खराब स्थिति की वजह से हुआ है।

AAP और CPI(M) का कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि बारां जिले की बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया जबकि बीकानेर जिले की नोखा नगरपालिका में CPI(M) ने स्पष्ट बहुमत के साथ बोर्ड बनाने की स्थिति हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी ने बारां नगर परिषद की 60 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 18 वॉर्ड में जीत मिली है। 2 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। वहीं झालावाड़ में भी आम आदमी पार्टी के 10 से अधिक पार्षद चुनाव जीत गए हैं। वहीं लेफ्ट के 36 पार्षद चुनाव जीत गए हैं।

बीजेपी-कांग्रेस के अलावा अन्य दलों को मौका दे रहे वोटर

इन नतीजों ने राज्य की सियासत में नए समीकरण बनाए हैं। बारां में शानदार प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बल मिलेगा। वहीं निकाय चुनाव के नतीजे राजस्थान में कांग्रेस की सिकुड़ती राजनीतिक जगह के रूप में देखे जा रहे हैं। नोखा में कांग्रेस का एक भी वार्ड नहीं जीत पाना पार्टी के लिए चिंता का विषय है। वहीं AAP और CPI(M) की सफलता इस बात का संकेत देती है कि कुछ स्थानीय इलाकों में मतदाता BJP और कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक विकल्पों को भी मौका दे रहे हैं।

नोखा में CPI(M) को समर्थन

बीकानेर जिले की नोखा नगरपालिका में CPI(M) का प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा है। यहां कुल 45 वार्डों में से CPI(M) ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की। BJP को 13 वार्ड मिले, जबकि तीन वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। कांग्रेस यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई। 29 वार्डों पर जीत के साथ CPI(M) के लिए नगरपालिका में बोर्ड बनाना आसान हो गया है। राजस्थान में सीमित चुनावी प्रभाव रखने वाली वामपंथी पार्टी के लिए यह नतीजा स्थानीय स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

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राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए यह नतीजे बड़ा बढ़ावा माने जा रहे हैं। सरकार के कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय बीतने के बीच अब तक की मतगणना के रुझानों के मुताबिक पार्टी राज्य के ज्यादातर शहरी निकायों में बोर्ड बनाने की स्थिति में है। यहां पढ़ें पूरी खबर…