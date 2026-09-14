Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE Updates: राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे ईवीएम मशीनों के ताले खोले गए और मतों की गिनती शुरू कर दी गई। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच आने की उम्मीद है। वहीं, दोपहर 12 बजे तक राज्य के ज्यादातर वार्डों की तस्वीर काफी हद तक साफ होने की संभावना है। इन चुनावों में कुल 38,889 प्रत्याशी मैदान में है।

जयपुर में 150 वार्डों के लिए होगी गिनती: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए मतों की गिनती जयपुर में सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हो रही है। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल और आमेर क्षेत्रों में आने वाले वार्डों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।

कब हुआ था मतदान: पहले चरण में 9 सितंबर को वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले गए। पहले फेज में 162 और दूसरे फेज में 147 निकायों में मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 76.41 फीसदी रहा था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 71.69 फीसदी रहा। नतीजों के साथ ही क्लियर होगा कि किस दल को कितनी सीटों पर जीत मिली।

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