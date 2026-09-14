Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE Updates: राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे ईवीएम मशीनों के ताले खोले गए और मतों की गिनती शुरू कर दी गई। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच आने की उम्मीद है। वहीं, दोपहर 12 बजे तक राज्य के ज्यादातर वार्डों की तस्वीर काफी हद तक साफ होने की संभावना है। इन चुनावों में कुल 38,889 प्रत्याशी मैदान में है।
जयपुर में 150 वार्डों के लिए होगी गिनती: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए मतों की गिनती जयपुर में सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हो रही है। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल और आमेर क्षेत्रों में आने वाले वार्डों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।
कब हुआ था मतदान: पहले चरण में 9 सितंबर को वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले गए। पहले फेज में 162 और दूसरे फेज में 147 निकायों में मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 76.41 फीसदी रहा था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 71.69 फीसदी रहा। नतीजों के साथ ही क्लियर होगा कि किस दल को कितनी सीटों पर जीत मिली।
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Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: बांसवाड़ा नगर निगम के लिए मतगणना शुरू
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, बांसवाड़ा नगर निकाय के 104 वार्डों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है और मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पार्टी के प्रतिनिधि केंद्र पर पहुंच चुके हैं।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: महापौर और अध्यक्षों का चुनाव कब होगा?
मेयर और अध्यक्षों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उप मेयर, उपाध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्षों की नियुक्ति 22 सितंबर को होगी।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: इन जिलों में भी रहेगी सभी की नजर
पहले फेज में जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डीग-कुम्हेर, करौली, अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, दौसा, डीग, बालोतरा और जयपुर समेत कई जिलों में वोट डाले गए थे। आज इन इलाकों पर सभी की नजर रहेगी।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: मतगणना कब शुरू होगी?
राजस्थान में दो चरणों में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: निकाय चुनाव में कितने फीसदी हुआ मतदान
162 शहरी स्थानीय निकायों में पहले चरण के मतदान में, मतदाता प्रतिशत 76.41 रहा। राजस्थान में छह नगर निगमों, 24 नगर परिषदों और 117 नगरपालिकाओं के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत 70.01 रहा, जिसमें 87.63 लाख मतदाताओं में से 61.35 लाख ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: मतगणना परिसरों के बाहर सुरक्षा सख्त
सभी जिला मुख्यालयों और तहसील स्तरीय मतगणना परिसरों के बाहर कड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: भजनलाल शर्मा की सरकार की परीक्षा माने जा रहे चुनाव
राजस्थान में हो रहे नगर निकायों के चुनाव राज्य की वर्तमान सरकार के पिछले ढाई साल के कामकाज की परीक्षा माने जा रहे हैं।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: कोटा नगर निगम चुनाव में 373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव
कोटा नगर निगम के चुनाव में 373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 100 वार्डों के लिए जेडीबी कॉलेज में 4 हॉल में 56 टेबलों पर काउंटिंग होगी। हर एक हॉल में 14-14 टेबल लगाई गई हैं।
Rajasthan Nikay Chunav Result LIVE: नगर निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार
जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर में चुनाव परिणामों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 150 वार्डों वाली जयपुर नगर निगम सीट पर सबसे ज्यादा चुनावी मुकाबला है। ये परिणाम 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के राजनीतिक माहौल की झलक भी पेश करेंगे।