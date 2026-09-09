Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में बुधवार को जयपुर जिले के 18 नगर निकाय समेत राज्य के 162 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा।

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पार्षद के 5,393 पदों के लिए 20 हजार से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन 162 नगर निकायों में मतदान हो रहा है, उनमें चार नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगरपालिकाएं शामिल हैं।

पहले चरण में शामिल चार नगर निगम अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा हैं। इस चरण में कुल 20,623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

162 नगर निकायों में 7,683 मतदान केंद्रों पर 57,52,278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जयपुर जिले में 18 नगर निकायों के लिए 565 केंद्रों पर मतदान होगा।

निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें jansatta.com के साथ।



Live Updates