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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में बुधवार को जयपुर जिले के 18 नगर निकाय समेत राज्य के 162 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा।

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पार्षद के 5,393 पदों के लिए 20 हजार से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन 162 नगर निकायों में मतदान हो रहा है, उनमें चार नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगरपालिकाएं शामिल हैं।

पहले चरण में शामिल चार नगर निगम अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा हैं। इस चरण में कुल 20,623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

162 नगर निकायों में 7,683 मतदान केंद्रों पर 57,52,278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जयपुर जिले में 18 नगर निकायों के लिए 565 केंद्रों पर मतदान होगा।

निकाय चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें jansatta.com के साथ। 

Live Updates
08:44 (IST) 9 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: मेघवाल ने बीकानेर में डाला वोट

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने निकाय चुनावों के पहले चरण में बीकानेर में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की, वहीं अपना वोट डाला… विपक्ष को सिर्फ़ आलोचना करना आता है।"

https://twitter.com/i/status/2097519929348248013

08:22 (IST) 9 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वार्ड नंबर 6 पर अपना वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मेघवाल कहते हैं, "देखिए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस तरह का विकास हुआ है, उसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इसीलिए हमारी GDP 7.8% की दर से बढ़ रही है।"

https://twitter.com/ians_india/status/2097516721892687992/video/1

08:11 (IST) 9 Sep 2026
Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: मतदान केंद्र पर किया गया मॉक पोल

नगर निगम चुनावों के लिए बीकानेर के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल किया गया।

https://twitter.com/ANI/status/2097497495823941707

08:01 (IST) 9 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: नौ और 11 सितंबर को होना है मतदान

राजस्थान के सभी 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए दो चरणों में नौ और 11 सितंबर को मतदान होना है जबकि परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे।

08:00 (IST) 9 Sep 2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Updates: जयपुर में इन निकायों में डाले जा रहे वोट

जयपुर जिले में जिन निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें मनोहरपुर, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़-रेनवाल, शाहपुरा, दूदू, चाकसू, फागी, जोबनेर, खेजरोली, जमवारामगढ़, वाटिका, कानोता, बस्सी, बगरू, कालाडेरा और चौमूं शामिल हैं।