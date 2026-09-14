राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए यह नतीजे बड़ा बढ़ावा माने जा रहे हैं। सरकार के कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय बीतने के बीच अब तक की मतगणना के रुझानों के मुताबिक पार्टी राज्य के ज्यादातर शहरी निकायों में बोर्ड बनाने की स्थिति में है।

ये नतीजे ऐसे समय आए हैं जब सरकार को कई मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक यह धारणा बनी हुई थी कि बीजेपी सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है क्योंकि उसे हार का डर है। विपक्षी कांग्रेस भी हाई कोर्ट की ओर से चुनाव में देरी को लेकर सरकार की बार-बार की गई आलोचना का हवाला देते हुए लोगों को एक मैसेज दे रही थी। कांग्रेस यह संदेश दे रही थी कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है।

रुझानों में कौन आगे-कौन पीछे

हालांकि, सोमवार दोपहर तक के रुझानों में बीजेपी ज्यादातर शहरी निकायों में आगे चल रही थी। कुल 309 शहरी निकायों में चुनाव हुए हैं। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं।

सोमवार दोपहर तक के रुझानों के मुताबिक, बीजेपी कम से कम 6 नगर निगम, 21 नगर परिषद और 110 नगर पालिकाओं में आगे चल रही थी। वहीं कांग्रेस अजमेर, बीकानेर और पाली नगर निगम, 16 नगर परिषद और 95 नगर पालिकाओं में बढ़त बनाए हुए थी। जोधपुर, पाली, भरतपुर, अजमेर, अलवर और बीकानेर नगर निगमों में निर्दलीय उम्मीदवार अहम भूमिका में हैं।

जोधपुर में बीजेपी 46 वार्डों में आगे थी जबकि कांग्रेस 43 और निर्दलीय 11 वार्डों में बढ़त बनाए हुए थे। इसी तरह अलवर में बीजेपी 28 और कांग्रेस 23 वार्डों में आगे थी जबकि निर्दलीय 14 वार्डों में बढ़त पर थे।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ के गृह क्षेत्र पाली में कांग्रेस 29 वार्डों में आगे थी जबकि बीजेपी ने 21 वार्डों में बढ़त बनाई थी। दोनों दलों को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत है। सोमवार दोपहर तक पाली में 15 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर नगर निगम में भी निर्दलीय निर्णायक स्थिति में हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार 38 वार्डों में आगे थे जबकि बीजेपी 20 और कांग्रेस 7 वार्डों में बढ़त बनाए हुए थी।

अजमेर में कांग्रेस 80 में से 37 वार्डों में आगे थी जबकि बीजेपी 32 वार्डों में पीछे चल रही थी। यहां भी 11 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़त महत्वपूर्ण है। इसी तरह बीकानेर में कांग्रेस 35 वार्डों में बीजेपी 21 और निर्दलीय 8 वार्डों में आगे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस 45 में से करीब 30 वार्डों में आगे चल रही थी जबकि बीजेपी 13 वार्डों में बढ़त बनाए हुई थी।

राजस्थान निकाय चुनाव किसके लिए अच्छी खबर

ये नतीजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ के लिए अच्छी खबर हैं। पिछले कुछ महीनों में दोनों को अलग-अलग मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब इस जीत का श्रेय दोनों नेताओं को दिया जाएगा। राठौड़ को संगठन को मजबूत तरीके से संभालने के लिए जबकि शर्मा को चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए इसका श्रेय मिल सकता है।

इस साल की शुरुआत में राजस्थान में सामने आया NEET पेपर लीक मामला बीजेपी की उस छवि के लिए झटका था जिसे पार्टी ने यह कहते हुए बनाया था कि उसके शासन में राजस्थान में पेपर लीक नहीं हुए हैं। इसके बाद करणी सेना और दूसरे सवर्ण संगठनों ने UGC के नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। इन संगठनों ने इस मुद्दे को स्थानीय निकाय चुनावों से भी जोड़ने की कोशिश की लेकिन इसका चुनावी असर नजर नहीं आया।

इसके अलावा खेजड़ी के पेड़ की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और हाल में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से राजस्थान के स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों का भी चुनाव पर सीमित असर ही दिखाई देता है।

पिछले चुनावी रुझानों के मुताबिक, स्थानीय निकाय चुनावों में आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलता है। इसकी एक वजह यह मानी जाती है कि स्थानीय पार्षद के लिए अपने वार्ड में विकास कार्यों के लिए फंड हासिल करना आसान होता है।

हाल ही में एक रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने भी कहा था कि बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने का मतलब है कि मुख्यमंत्री शर्मा उस वार्ड के लिए फंड उपलब्ध कराएंगे जबकि अगर पार्षद कांग्रेस का हुआ तो मुख्यमंत्री फंड देने पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक त्रिभुवन ने कहा कि पिछले चुनावी रुझानों के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में आमतौर पर लोग सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। बीजेपी की शहरी इलाकों में पकड़ मजबूत मानी जाती है जबकि कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर रहा है।

उन्होंने कहा, ”हालांकि हाल की रिपोर्टों से संकेत मिल रहे थे कि इन चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पार्टी ने अपने मजबूत संगठन के दम पर इस चुनौती को पार कर लिया।”

त्रिभुवन के मुताबिक, बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अच्छी तैयारी की थी जो कांग्रेस में नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3-4 गुटों में बंटी हुई है और जमीन पर इन गुटों के भीतर भी कई धड़े हैं। इसके अलावा बीजेपी के विपरीत कांग्रेस ने ऐसा कोई बड़ा रैली या कार्यक्रम नहीं किया जहां पार्टी के सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए हों।

उन्होंने कहा, ”कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पंजाब में चुनाव होने के कारण राजस्थान में सक्रिय नहीं रहे। इन नतीजों से कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिखती है और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए यह बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए।”