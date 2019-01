राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार अपनी पहली ही योजना को लेकर सवालों से घिर गई है। डुंगरपुर जिला के लोगों ने किसानों की ऋण माफी में धांधली का आरोप लगाया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डुंगरपुर के लोगों का कहना है कि कर्ज माफी की सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी भी बैंक से लोन नहीं लिया। लोगों ने इस संदर्भ में सबूत होने का भी दावा किया है। घटना के उजागर होने के बाद डुंगरपुर के जिलाधिकारी ने जांच के लिए एक टीम शिकायत वाले गांवों में भेज दी है। इसके अलावा लोन सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया है और बैंक के मैनेजर की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है।

Rajasthan: People in Dungarpur district allege discrepancies in farm loan waiver, say "Names of those who didn't take loan are in the list." Dist Collector (pic 3) says "Received complaints from few places. Teams sent for probe. Loan supervisor suspended, manager’s powers seized" pic.twitter.com/LFh6zfrAmw

— ANI (@ANI) January 7, 2019