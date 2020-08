कोरोना की वजह से इन दिन कई मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही है। इस दौरान कई रोचक व हैरान करने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट में बसपा विधायकों के मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल जब बहस कर रहे थे उसी समय सीनियर एडवोकेट राजीव धवन कैमरे के सामने पेपर रख स्मोकिंग करते नजर आए। स्मोकिंग का यह वाकया पेपर से छुप नहीं सका। कैमरे के सामने स्मोकिंग का धुंआ साफ नजर आ रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान चार एडवोकेट ऑनलाइन दलीलें पेश करने के लिए मौजूद थे।

इससे पहले जुलाई में वकील मुकुल रोहतगी ने एक मामले की सुनवाई को स्थगित किए जाने की बात मानते हुए कहा था कि वह अब मौसम का मजा लेना चाहेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीच में ही टोकते हुए हल्के अंदाज में कहा कि मैं देखना चाहता था कि मौसम का मजा लेने के लिए आपकी (रोहतगी की) टेबल पर क्या है?

