राजस्‍थान की भाजपा नीत वसुंधरा राजे सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का ऐलान किया है। ये खबर समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से आई है। सूचना के मुताबिक, राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल पर 4 फीसदी वैट कम करेगी। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ता को तेल के दाम में प्रति लीटर 2 से 2.50 रुपये की राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में ये कटौती रविवार (9 सितंबर) की मध्य रात्रि से लागू होगी।

Rajasthan reduces VAT on petrol and diesel by 4 per cent, applicable from midnight today. pic.twitter.com/4IrSJNoZZ4

— ANI (@ANI) September 9, 2018