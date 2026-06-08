राजस्थान वन विभाग (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) की एक इंटरनल रिपोर्ट में गैर-कानूनी मनी ट्रांसफर, जाली बिल समेत करप्शन का आरोप लगाया गया था। यह रिपोर्ट एक साल बाद तक धूल फांकती रही। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट का आदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि पेमेंट कैश में नहीं, बल्कि बैंक ट्रांसफर में हुआ था, इसलिए जांच की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तीसरी रिपोर्ट का इंतज़ार है। राजस्थान वन विभाग अपनी ही जांच की सिफारिश पर 15 महीने से बैठा है, ताकि पौधारोपण के कामों में कथित गबन की एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) जांच शुरू की जा सके।

राजस्थान में पौधारोपण पर खर्च किए जाते हैं सालाना 600-800 करोड़

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की मुख्य बात अलवर डिवीजन के एक ही फॉरेस्ट रेंज में 2023-24 के दौरान एडवांस मिट्टी के काम के लिए 17 करोड़ रुपये की कथित गैर-कानूनी निकासी है। हालांकि वन विभाग के सूत्रों ने कहा कि ACB जांच से राज्य में गहरी सिस्टमिक गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं, जिसने हाल के सालों में पौधारोपण योजनाओं पर सालाना लगभग 600-800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

अलवर के राजगढ़ रेंज में सात विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटियों (VFPMCs) द्वारा किए गए एडवांस्ड मिट्टी और पौधारोपण के कामों के इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर राजस्थान के हेड ऑफ़ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) ने दिसंबर 2024 में जयपुर के उस समय के चीफ कंजर्वेटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स (CCF) को जांच का आदेश दिया। विलेज कमेटियां राज्य के वन विभाग के साथ पार्टनरशिप में लोकल कम्युनिटी को सीधे फॉरेस्ट की सुरक्षा, रीजेनरेशन और मैनेजमेंट में शामिल करने के लिए बनाई जाती हैं।

फंड की गैर-कानूनी निकासी

फरवरी 2025 में जमा की गई जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वन अधिकारी और VFPMC के पदाधिकारी 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा के गैर-ज़रूरी खर्च और कमेटी के बैंक अकाउंट से कथित तौर पर जाली बिल, नकली लेबर-डे रिकॉर्ड, नकली सिग्नेचर और हेरफेर की गई मेज़रमेंट बुक के ज़रिए 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पब्लिक फंड की गैर-कानूनी निकासी में शामिल थे।

रिपोर्ट में मामले को ACB को भेजने की सिफारिश की गई। अप्रैल और जुलाई 2025 के बीच जांच अधिकारी ने HoFF अरिजीत बनर्जी को तीन रिमाइंडर, कथित जालसाजी के और सबूत, और सीनियर वन अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के प्रस्ताव भेजे, जिन्होंने कार्रवाई के लिए ये बातें प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (एडमिनिस्ट्रेशन) पीके उपाध्याय को भेज दीं।

21 जुलाई को अरिजीत बनर्जी मेडिकल लीव पर चले गए और पीके उपाध्याय ने HoFF का चार्ज संभाल लिया। अगस्त में जांच रिपोर्ट जमा होने के छह महीने बाद पीके उपाध्याय ने ACB जांच का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सेवा के अधिकारियों के शामिल होने का हवाला देते हुए डिप्टी सेक्रेटरी (फॉरेस्ट) ने दिसंबर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) से पहले से मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव मांगा।

इसके बजाय 19 फरवरी, 2026 को HoFF-इन-चार्ज पीके उपाध्याय ने मौजूदा CCF (जयपुर) को मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया और 16 मार्च को उन्हें नया जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। 30 मार्च को जमा की गई नई जांच रिपोर्ट में यह नतीजा निकाला गया कि यह मामला ACB को भेजने लायक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट कैश के बजाय बैंक ट्रांसफर से किए गए थे।

इस घटनाक्रम से वाकिफ राजस्थान के एक सीनियर वन अधिकारी ने कहा, “इससे हेडक्वार्टर में हलचल मच गई क्योंकि बैंक ट्रांसफर से यह साबित नहीं होता कि असली वर्कर्स को पैसा मिला है। अनस्किल्ड लेबर्स के लिए बनी इस स्कीम के तहत कुछ बेनिफिशियरी शायद लोकल बिजनेस चलाते हैं।”

‘मामले की जांच हो रही’

इसके बाद सूत्रों ने बताया कि वन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 16 अप्रैल को जयपुर में एक मीटिंग में ACB जांच के लिए एक फॉर्मल प्रपोजल मांगा। अगले दिन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पीके उपाध्याय ने 15 दिनों के अंदर दोनों जांच रिपोर्ट के बीच अंतर की जांच करने के लिए एक और कमेटी बनाई। देरी और 2025 की रिपोर्ट में कमियों के बारे में पूछे जाने पर अरिजीत बनर्जी (जिन्होंने 18 मई को HoFF का चार्ज संभाला) ने कहा, “मामले में और स्पष्टीकरण की जरूरत है। ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है।”

PCCF (एडमिनिस्ट्रेशन) पीके उपाध्याय ने कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन उनके एक साथी ने कहा, “क्योंकि कथित गड़बड़ियां एक दशक से ज़्यादा समय से चल रही थीं, इसलिए ACB जांच को मंज़ूरी देने से पहले आरोपी लोगों की पूरी लिस्ट मांगी गई थी। इसलिए दूसरी जांच का आदेश दिया गया। इसके नतीजे पहली जांच से अलग थे, इसलिए तीसरी कमेटी ज़रूरी हो गई। इसकी रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है।”

विपक्ष ने लगाया आरोप

राजस्थान में पौधारोपण के कामों की जांच के दायरे में आने का यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाल के महीनों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोटा के पास एफोरस्टेशन फंड के संभावित गलत इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर प्लांटेशन फेलियर दर्ज किए हैं, जबकि विपक्षी नेताओं ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्लांटेशन के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का आरोप लगाया है। 2024 से, उदयपुर, जैसलमेर और धौलपुर ज़िलों में प्लांटेशन के कामों में गड़बड़ियों के ऐसे ही आरोप सामने आए हैं।

CAMPA, NABARD-असिस्टेड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, एनवायर्नमेंटल फॉरेस्ट्री, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, रीफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट-चेंज मिटिगेशन इनिशिएटिव जैसी स्कीमों के तहत, राजस्थान ने कई सौ करोड़ रुपये के सालाना खर्च वाले बड़े प्लांटेशन टारगेट पूरे किए हैं। कुछ प्रोग्राम को फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) जैसी बाहरी फंडिंग एजेंसियों का सपोर्ट मिलता है।

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