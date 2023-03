Rajasthan Politics: सचिन पायलट के करीबी ने राहुल गांधी को बताया ‘झक्की’, कहा- ‘दूसरे देश में जाकर…’

Rajasthan Politics: राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने पिछले साल जाटों के एक वर्ग पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका परिवार करौली के जादौन राजपूतों से पैदा हुआ है।

राहुल गांधी (Image Credit-ANI)

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब राजस्थान में अपनी की पार्टी के एक मंत्री के बेटे के निशाने पर आ गए हैं। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। अनिरुद्ध ने लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रैंड कमेटी रूम में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया कि ‘हमारी संसद के माइक खामोश हैं।’ऐसा कहकर क्या राहुल गांधी झक्की हो गए हैं, जो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं। शायद वह इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। सचिन पायलट के करीबी हैं अनिरुद्ध अनिरुद्ध सिंह के इस ट्वीट पर बवाल हो गया है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना भी की है। हालांकि अनिरुद्ध को सचिन पायलट का काफी करीबी माना जाता है। पिछले साल अनिरुद्ध को जाटों के एक वर्ग द्वारा यह दावा करने के लिए फटकार लगाई गई थी कि उनका परिवार करौली के जादौन राजपूतों से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा था कि वह भरतपुर के तत्कालीन शाही परिवार के वंशज हैं, ना कि 18 वीं शताब्दी के जाट शासक महाराजा सूरजमल के जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। पिता पर भी लगाया था आरोप यह पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्ध सिंह किसी मामले को लेकर विवाद में हैं। इससे पहले मई 2021 में अनिरुद्ध ने अपने पिता पर अपनी मां को प्रताड़ित करने और शराब का आदी होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 6 सप्ताह से पिता के संपर्क में नहीं हूं। वह मेरी मां को प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो दोस्त मेरा साथ देते हैं उनके व्यवसायों को भी बंद करा दिया गया। Also Read Punjab: आनंदपुर साहिब में जिस सिख युवक की हुई हत्या, उसके पिता सेना में कैप्टन, चाचा रिटायर्ड हवलदार अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई लंदन विश्वविद्यालय से की है। बता दें कि 2020 में गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट के साथ विद्रोह करने वाले कांग्रेस के सबसे प्रमुख विधायकों में से एक विश्वेंद्र थे। वह तब भी पर्यटन मंत्री थे। , कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट के विद्रोह के लिए रैली करने के लिए उनकी बोली पर उनका पद छीन लिया था, जो एक नाकामयाब आया था।

