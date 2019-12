PAK शरणार्थियों को नागरिकता देने के समर्थन पर अशोक गहलोत ने तत्कालीन HM को लिखा था पत्र, अब विरोध पर पूछा गया सवाल तो इधर-उधर घुमाने लगे बात

राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ Congress नेता अशोक गहलोत भले ही अब CAA, NRC और NPR के खिलाफ हों, पर कभी तत्कालीन UPA सरकार में गृह मंत्री पी.चिदंबरम को पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के समर्थन पर पत्र लिखा था। उन्होंने तब अपनी चिट्ठी के जरिए पाकिस्तान के सताए गए हिंदुओं और सिखों (शरणार्थियों) को भारत की नागरिकता देने को लेकर मांग उठाई थी।

पत्रकारों ने इसी मसले पर गुरुवार को उनसे सवाल दागे, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। स्पष्ट सवाल किए जाने के बाद भी सीएम बात को इधर-उधर घुमाने लगे।

‘Time Now’ के पत्रकार ने उनसे एक बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार यह सवाल पूछा था- सर, आपने गृह मंत्री को पहले एक पत्र लिखा था? पर गहलोत इस पर कुछ नहीं बोले। वह अन्य मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब देने लगे। देखें, पत्रकार ने जब गहलोत से इस सवाल दागे, तब उन्होंने क्या कुछ कहाः

#EXCLUSIVE #Breaking | TIMES NOW confronts Rajasthan CM @ashokgehlot51 on the 2009 letter but the Congress leader remains silent.

More details by TIMES NOW's Arvind. | #CongLiarLiarCheck pic.twitter.com/NrTNWkSlgh

— TIMES NOW (@TimesNow) December 26, 2019