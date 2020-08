राजस्थान के सीकर शहर के सदर थाना इलाके में एक बुजुर्ग ऑटो चालक से मारपीट कर धार्मिक उन्माद फैलाने का मामला सामने आया है। चालक का आरोप है कि कुछ बदमाशों ने उससे मारपीट की और ‘मोदी जिंदाबाद’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाये। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार मोहल्ला कुरैशियान निवासी 52 वर्षीय गफ्फार अहमद कच्छावा ऑटो चलाता है। शुक्रवार अल सुबह छोटी झीगर गांव की सवारी छोड़ कर वापस आ रहा था। तब जगमालपुरा और छोटी झीगर के बीच एक गाड़ी में सवाल दो लोगों ने उन्हें रोक कर उससे मारपीट की और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया। आरोप है कि इन लोगों ने उससे ‘मोदी जिंदाबाद’ के नारे लगाने पर मजबूर किया।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित का दावा है कि बदमाशों ने उनकी कलाई की घड़ी और पैसे भी छीन लिए थे। मार-पिटाई के चलते बुजुर्ग का दांत टूट गया था, जबकि आंख में सूजन आ गई और गाल पर बुरी तरह रगड़ के निशान पड़ गए।

घटना की जानकारी मिलने पर शहर के अनेक लोग पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा से मिले और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया। दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीकर पुलिस के मुताबिक, इस मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा चुका। सभी से अपील है,सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाकर रखें। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जा रही है।

This happened in Sikar, Rajasthan.

A Muslim Taxi Driver Gaffar was brutally beaten up by 2 people when he carrying passengers.

They forced him to chant Modi Zindabad (Long live Modi), Jai Sri Ram and asked him to “Go To Pakistan”.

They pulled his beard and beaten him up.

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) August 7, 2020