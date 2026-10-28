इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोकप्रिय होने का मतलब यह नहीं है कि आपको चुनाव में भी वोट मिलेंगे। राजस्थान के एक ग्राम पंचायत चुनाव में यह बात साबित हो गई।

जोधपुर जिले के ओसियां ब्लॉक में सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय चेहरा पढ़ने वाले और ज्योतिषी ओमप्रकाश बिश्नोई सरपंच का चुनाव हार गए। उन्होंने इंडों की ढाणी-II ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा था।

सोशल मीडिया पर बिश्नोई के 21 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन उन्हें अपने ही गांव में सिर्फ 33 वोट मिले। गांव में करीब 1600 मतदाता हैं।

बिश्नोई सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 14 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब चैनल पर लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। वह इलाके में एक गौशाला के अध्यक्ष भी हैं।

चुनाव का नतीजा आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि दूसरों का भविष्य बताने वाले ज्योतिषी अपना चुनावी भविष्य नहीं जान पाए।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंचायत चुनाव सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स से नहीं बल्कि गांव में लोगों से संबंधों और किए गए कामों के आधार पर जीते जाते हैं।

चुनाव हारने के बाद बिश्नोई ने एक पोस्ट के जरिए अपने गांव के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, ”मेरे गांव इंडों की ढाणी-II के सभी मतदाताओं का धन्यवाद। गांव के 1,600 मतदाताओं में से सिर्फ 33 परिवारों ने मुझे वोट दिया। मुझे खुशी है कि मैंने अपने कार्यालय में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या शराब का इस्तेमाल किए बिना चुनाव लड़ा। मुश्किल समय में पता चलता है कि वास्तव में कौन आपके साथ है। भगवान द्वारकाधीश आप सभी को आशीर्वाद दें।”

राजस्थान पंचायत चुनाव: पहले चरण में 63% मतदान

राजस्थान में गुरुवार को हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में 63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। आरक्षण और वार्डों के परिसीमन को लेकर कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक, कई जगहों पर ग्रामीणों को समझाने के बाद उन्होंने वोट डाला।

उदयपुर की नाई पंचायत समिति और बाड़मेर की मंगता पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 79 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं पाली जिले की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 40 प्रतिशत वोट पड़े।