Rajasthan Assembly Polls: ‘UPA का मतलब ‘उत्पीड़न, पक्षपात, अत्याचार’, राजस्थान की गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 2022 में 8,000 से ज्यादा केस दलितों पर दर्ज हुए

Rajasthan Assembly Polls: जेपी नड्डा ने UPA का अपने शब्दों में अर्थ भी समझाया। नड्डा ने कहा, ‘U का मतलब है उत्पीड़न करने वाली सरकार। P का मतलब है पक्षपात करने वाली सरकार और A का मतलब है अत्याचार करने वाली सरकार।’

