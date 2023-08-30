\u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u0928\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0942\u0921 \u092d\u093e\u0902\u092a\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u090f\u0915 \u0939\u093e\u0932\u093f\u092f\u093e \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093e\u0935\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f BJP \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0939 \u092a\u0930 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0905\u0936\u094b\u0915 \u0917\u0939\u0932\u094b\u0924 \u0915\u0947 \u0928\u0947\u0924\u0943\u0924\u094d\u0935 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0938\u0924\u094d\u0924\u093e \u0938\u0947 \u092c\u0947\u0926\u0916\u0932 \u0939\u094b \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0905\u0917\u0930 \u0910\u0938\u093e \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 (Rajasthan Assembly Elections) \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0930 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u092c\u0926\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0915\u093e\u092f\u092e \u0930\u0939\u0947\u0917\u0940\u0964 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u0906\u0916\u093f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0941\u091f \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0902\u0964\u00a0 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u092a\u0930 \u0924\u093e\u091c\u093e \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u091c\u0928\u0924\u093e \u0915\u093e \u092e\u0942\u0921 \u092d\u093e\u0902\u092a\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u090f\u092c\u0940\u092a\u0940-\u0938\u0940 \u0935\u094b\u091f\u0930 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u094b 200 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f\u0940\u092f \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928\u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 45.8 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0935\u094b\u091f \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 109-119 \u0938\u0940\u091f\u0947\u0902 \u091c\u0940\u0924\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0905\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u091c\u092c\u0915\u093f \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u094b 78-88 \u0938\u0940\u091f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0938\u0940\u091f \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u092c\u0939\u0941\u091c\u0928 \u0938\u092e\u093e\u091c \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 (\u092c\u0938\u092a\u093e) \u0915\u094b 0.7 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0935\u094b\u091f \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 0-2 \u0938\u0940\u091f\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926 \u0939\u0948, \u091c\u092c\u0915\u093f \u0905\u0928\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0916\u093e\u0924\u0947 \u092e\u0947\u0902 12.5 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0935\u094b\u091f \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 1-5 \u0938\u0940\u091f\u0947\u0902 \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u094d\u092f\u093e \u091a\u0941\u0928\u094c\u0924\u0940 \u0939\u0948? \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u0915\u094b \u0924\u0940\u0928 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u0930\u0939 \u0917\u090f \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0940 \u0906\u0902\u0924\u0930\u093f\u0915 \u0909\u0920\u093e\u092a\u091f\u0915 \u0905\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u0916\u0924\u094d\u092e \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0917\u0941\u091f\u092c\u093e\u091c\u0940 \u0914\u0930 \u0938\u0924\u094d\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0916\u0947\u0932 \u0928\u0947 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0916\u0947\u092e\u0947 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0939\u0940 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092c\u0947\u091a\u0948\u0928\u0940 \u092b\u0948\u0932\u093e \u0926\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915\u092e\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u092f\u0939 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0939\u0902\u0917\u093e\u092e\u093e \u0915\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964\u00a0 Also Read\u2018\u0930\u093e\u0939\u0941\u0932 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u0939\u092e\u093e\u0930\u0947 \u092a\u0940\u090f\u092e \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926\u0935\u093e\u0930, \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0915\u0940 \u0932\u094b\u0915\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0924\u093e \u0918\u091f \u0930\u0939\u0940\u2019, \u0905\u0936\u094b\u0915 \u0917\u0939\u0932\u094b\u0924 \u0915\u093e \u092c\u0921\u093c\u093e \u0926\u093e\u0935\u093e \u0926\u094b \u092c\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0935\u0938\u0941\u0928\u094d\u0927\u0930\u093e \u0930\u093e\u091c\u0947 \u0915\u094b \u0926\u0930\u0915\u093f\u0928\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u0938\u093e\u092b \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0926\u093f\u0916\u093e\u0908 \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u093e \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u0928\u0947\u0924\u0943\u0924\u094d\u0935 \u091c\u094b 2018 \u0915\u0940 \u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u091c\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0936\u0948\u0932\u0940 \u0938\u0947 \u0928\u093e\u0916\u0941\u0936 \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0905\u092c \u0905\u0917\u0932\u0947 \u0938\u092a\u094d\u0924\u093e\u0939 \u090f\u0915 \u0938\u0902\u092f\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0938\u0902\u0915\u0932\u094d\u092a \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0915\u0930\u0947\u0917\u0940, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u091c\u0947.\u092a\u0940.\u0928\u0921\u094d\u0921\u093e \u0939\u0930\u0940 \u091d\u0902\u0921\u0940 \u0926\u093f\u0916\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0928\u0947\u0924\u0943\u0924\u094d\u0935 \u0915\u0930\u0947\u0902\u0917\u0947\u0964 \u0915\u094c\u0928 \u0939\u094b\u0917\u093e \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u093e \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092a\u0926 \u0915\u093e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e? \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u0917\u0932\u093f\u092f\u093e\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0939 \u092d\u0940 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u092c\u093f\u0928\u093e \u0938\u0940\u090f\u092e \u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u0915\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0924\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0928\u0947 \u0905\u092c \u0924\u0915 \u0935\u0938\u0941\u0902\u0927\u0930\u093e \u0930\u093e\u091c\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0927\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0928\u093e\u092e \u0938\u093e\u092b \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0930\u0916\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u091c\u093e\u0928\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0935\u0939 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0914\u0930 \u0915\u093e \u0928\u093e\u092e \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0915\u093e \u091c\u094b\u0916\u093f\u092e \u092d\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0909\u0920\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940\u0964 \u0917\u091c\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0936\u0947\u0916\u093e\u0935\u0924 \u0914\u0930 \u0938\u0924\u0940\u0936 \u092a\u0942\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0915\u0932\u094d\u092a \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938 \u0935\u093f\u092b\u0932 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u0926\u094b\u0928\u094b\u0902 \u0939\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092d\u0940\u0924\u0930 \u0930\u093e\u091c\u0947 \u0915\u0940 \u0932\u094b\u0915\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0915\u0926 \u0938\u0947 \u092e\u0947\u0932 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0938\u0940\u090f\u092e \u092a\u0926 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u092a\u0938\u0902\u0926? \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 \u0915\u0941\u0932 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0915\u0930 35 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u091c\u0935\u093e\u092c \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092e\u093e\u0928\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0905\u0936\u094b\u0915 \u0917\u0939\u0932\u094b\u0924 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 25 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0935\u0938\u0941\u0902\u0927\u0930\u093e \u0930\u093e\u091c\u0947 \u091c\u0928\u0924\u093e \u0915\u0940 \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 19 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u091a\u093f\u0928 \u092a\u093e\u092f\u0932\u091f \u0914\u0930 9 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0917\u091c\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0936\u0947\u0916\u093e\u0935\u0924 \u0914\u0930 5 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f\u0935\u0930\u094d\u0927\u0928 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0930\u093e\u0920\u094c\u0921\u093c \u092d\u0940 \u0907\u0938 \u0932\u093f\u0938\u094d\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0948\u0902\u0964\u00a0 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u0938\u0947 \u092f\u0939 \u092d\u0940 \u092a\u0924\u093e \u091a\u0932\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0924\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u0940 \u0930\u0923\u0928\u0940\u0924\u093f \u0906\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947\u092e\u0902\u0926 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0938\u0930\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915 61.7 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u092e\u0924\u0926\u093e\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0915\u093f \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0938\u0940\u090f\u092e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u092a\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f, \u091c\u092c\u0915\u093f \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u0915\u0947\u0935\u0932 27.5 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0936\u0924 \u0915\u093e \u092e\u093e\u0928\u0928\u093e \u0925\u093e \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0915\u093e \u0938\u0940\u090f\u092e \u091a\u0947\u0939\u0930\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092b\u0948\u0938\u0932\u093e \u0920\u0940\u0915 \u0939\u0948\u0964