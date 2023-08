Rajasthan Politics: चार दिग्गज, चार मंदिर और चार यात्राएं, BJP ने गहलोत सरकार की जड़ें हिलाने के लिए बनाया बड़ा प्लान

Rajasthan Assembly Elections: बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को हटाने के लिए रणनीति बना रही है। इसी के तहत राज्य में 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने वाली है।

बीजेपी राजस्थान में चार परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है (File Photo- Express/Nirmal Harindran)

