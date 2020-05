Corona Virus in India: कोरोना वायरस के चलते व्याप्त संकट का सामना पूरा देश कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी इस जंग में मजबूती से खड़े हैं। चिलचिलाती धूप में यह पुलिस के जवान सड़कों पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों की भी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना का एक अधिकारी पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनका हालचाल जानता है और फिर उन्हें मिठाई का डिब्बा देता है और उनकी तारीफ करता है।

बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है।और लिखा है,हिंदुस्तान की फ़ौज की तरफ़ से हिंदुस्तान की Police को सैल्यूट। दरअसल, यह वीडियो राजस्थान का है। बुधवार को सुबह 11 बजे के करीब नरहड से खेतड़ी के आयुध भंडार जाते वक्त ब्रिगेडियर एलएन त्यागी ने खेतड़ीनगर चौक पोस्ट के आगे अपनी गाड़ी रोकी और खेतड़ी नगर थाने के सामने तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड्स को मिठाई का डिब्बा दिया और उनकी हौसलाअफजाई की।वीडियो में वह कहते हैं, पहली बार दुनिया को गर्व हो रहा है कि हिंदुस्तानी पुलिस इतना अच्छा काम कर ही है। पहली बार फौज को आप पर गर्व है।

हिंदुस्तान की फ़ौज की तरफ़ से हिंदुस्तान की Police को Salute

