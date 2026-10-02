Amarinder Singh Raja Warring News: अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने दिल्ली में कहा कि वे राहुल गांधी से मिले और वहां उन्होंने पंजाब के बारे में उनके सवालों के जवाब दिया। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि उन्होंने किया होगा कि राजा को पद से हटा दें।

हाल ही में भूपेंद्र बघेल को हटाने के बाद सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। राजा वडिंग ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में बदलाव करते हुए खुद को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष लिख दिया था।

गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे अमरिंदर सिंह राजा वडिंग

कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के बात की। बातचीत के दौरान शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अपने इस्तीफे पर भी बात की। ऐसे में राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में अभी सबकुछ शांत नहीं हुआ है।

#WATCH | Delhi | On meeting with Congress central leadership, Congress MP Amarinder Singh Raja Warring says, "…I met my leader, Rahul Gandhi. I answered the questions he asked about Punjab and shared my thoughts. He showed great affection. After that meeting, my wife and I came… pic.twitter.com/HmboLbJfPc — ANI (@ANI) October 2, 2026

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा, “जब यहां (गुरुद्वारा) आ जाते हैं तो सारी अटकलें खत्म हो जाती हैं। जब सिखों के घर में कोई खुशी आती है तो यहां आते हैं और जब दुखी होते हैं तो भी हम यहां आते हैं। हमारा सबकुछ यहीं पर हैं।”

राहुल गांधी से मिला- राजा वडिंग

राजा वडिंग ने आगे कहा, “मैं अपने नेता राहुल गांधी से मिला। मैंने पंजाब के बारे में उनके सवालों के जवाब दिए और अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत स्नेह दिखाया। उस मुलाकात के बाद, मैं और मेरी पत्नी सीधे गुरुद्वारा बंगला साहिब ‘अरदास’ (प्रार्थना) करने आए।”

आगे कहा, “जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं समझता हूं कि मैं शुक्राना करना आया हूं। दुख मिले अरदास, सुख मिले शुक्राना, तेरा शुक्र है आपका धन्यवाद कि आपने हमें सबकुछ दिया। आपकी कृपा बनी रहे।”

मुझे 111 दिन के लिए बनाया था मंत्री- कांग्रेस सांसद

आगे एक सवाल पर कांग्रेस सांसद ने कहा, “पहले तो मेरा कार्यकाल लंबा रहा। लेकिन कार्यकाल लंबा रहे या छोटा रहे, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग याद रखें। मंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल बिल्कुल वैसा ही था-यादगार और जो कुछ भी मिले, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। पार्टी ने जो दिया मैंने सिर-माथे लगाकर उनका हुकुम मान लिया। हां बिल्कुल समय बहुत थोड़ा रहा, बहुत लोग 5-5 साल मंत्री रहे और मुझे 111 दिन का मौका मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जो रब करते हैं अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 4.5 साल के कार्यकाल के बाद, जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है।”

सचिन पायलट को लेकर क्या कहा?

आगे उन्होंने पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “जब उन्हें (सचिन पायलट) पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो मैं उन्हें औपचारिक रूप से बधाई देने गया। उस दिन मेरी उनसे करीब 15 मिनट तक बात हुई थी, उनका उस दिन जन्मदिन भी थी, लेकिन उसके बाद मैं प्रभारी से नहीं मिला। लेकिन एक महीने में प्रभारी दो घंटे के लिए चंडीगढ़ आए थे और वे प्रदर्शन में आए थे फिर चले गए। इसके बाद मेरी कोई उनके मुलाकात नहीं हुई।”

राजा की छुट्टी करनी चाहिए- राजा वडिंग

राजा वडिंग ने आगे कहा, “राजनीति में काफी लंबे समय से हूं तो, मुझे लगता है कि सचिन पायलट को लगा होगा कि राजा की छुट्टी करनी चाहिए, लगता है, मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। लेकिन शायद महासचिव को लगा होगा कि राजा को हटा दिया जाना चाहिए, इसके अलावा, कोई खास मुद्दा नहीं है। मेरा तो पायलट से काफी पुराना रिश्ता रहा है करीब 20-22 साल का, उनसे मेरी बात एक-दो बार हुई होगी किसी काम से, लेकिन किसे उतारना है किसे रखना है मेरी इस पर कोई बात नहीं हुई कभी।”

उन्होंने आगे एक सवाल पर कहा, ” राजनीति में दबाव वगैरह सब चलता रहता है, मैंने राहुल गांधी से जो कुछ भी कहना था, कह दिया है। अब राहुल गांधी के बाद कोई ऐसा बचता नहीं है जिसे मैं समझा सकूं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं।”

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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बुधवार रात को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान दो दिन के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें