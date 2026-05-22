पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी राज सिंह ने खुद को पुलिस कार्रवाई का “शिकार” बताया है। सीबीआई जांच के बाद रिहा हुए राज सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत पहचान और किसी दूसरे राज कुमार सिंह के आधार की जगह गिरफ्तार किया गया और पूरे मामले में जबरन अपराध कबूल करवाने का दबाव बनाया गया।

राज सिंह के मुताबिक, वह अपनी मां के साथ अयोध्या दर्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनका दावा है कि पुलिस ने कोई सबूत नहीं मांगा और न ही उनकी बात सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान उन्हें फर्जी एनकाउंटर की धमकी दी गई और बाद में कोलकाता ले जाकर सीआईडी अधिकारियों ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां उन्हें “अपराधी साबित” करना चाहती थीं, लेकिन सीबीआई की जांच में सच्चाई सामने आ गई। राज सिंह ने कहा कि एजेंसी ने निष्पक्ष जांच कर उन्हें बेगुनाह साबित किया, जिसके लिए वह सीबीआई के आभारी हैं।

राज सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह और उनका परिवार लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में किसी संगठन ने उनका साथ नहीं दिया।

रिहाई के बाद राज सिंह ने कहा, “मैं बीजेपी के साथ जुड़ा रहा हूं – मेरे पिता भी बीजेपी के साथ थे। मैं क्षत्रिय महासभा से जुड़ा रहा हूं, लेकिन किसी भी संगठन ने मेरा साथ नहीं दिया… हर रात मुझे यह डर सताता था कि कहीं मुझे झूठे आरोप में उठाकर एनकाउंटर में मार न दिया जाए, जबकि मेरे ऊपर कोई केस भी नहीं था। भला किसे डर नहीं लगेगा?”

शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई बुधवार रात करीब 10 बजे की गई थी। चंद्रनाथ रथ अपनी कार से ऑर्चर्ड एस्टेट स्थित घर लौट रहे थे। उनके साथ ड्राइवर बुद्धदेब बेरा और एक अन्य व्यक्ति मिंटू भी मौजूद था। जैसे ही उनकी गाड़ी शेख मुजीब रोड पर पहुंची, एक सिल्वर रंग की हैचबैक कार ने रास्ता रोक लिया। उसी समय दो मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर पीछे से आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन को हिला दिया है। इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की जांच अब कई एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ प्रोफेशनल सुपारी किलरों द्वारा अंजाम दी गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक



