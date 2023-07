गुजरात-महाराष्ट्र में भारी बारिश, उत्तराखंड में बादल फटा और दिल्ली में यमुना ने फिर डराया, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

देश के कई राज्यों में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात और क्या पहाड़ी राज्य, पानी हर तरफ आफत लेकर आया है।

बारिश का फिर कई राज्यों में तांडव

देश के कई राज्यों ने एक बार फिर तेज बारिश का दौर देखना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा था, सड़कों पर जलभराव वाली स्थिति भी सुधरी थी, लेकिन एक बार फिर अब वहीं यमुना डरा रही है। यमुना का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गुजरात के कई इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिल रही है। गाड़ियों के पानी में तैरने के वीडियो वायरल हो गए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में बरसात ने जीवन-अस्त-व्यस्त करना शुरू कर दिया है। पालघर में तो दो लोगों की मौत भी हो गई है। गुजरात में बारिश का कहर गुजरात के जूनागढ़ में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। बताया जा रहा है कि 1983 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है। आलम ये हुआ है कि सिर्फ जलभराव देखने को नहीं मिल रहा है, सड़कों पर सैलाब आ गया है। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें गाड़ियां सड़कों पर तैर रही हैं। इस समय क्योंकि कालवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, उस वजह से भी जमीन पर स्थिति ज्यादा विस्फोटक है। इस समय गुजरात के जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में पिछले एक हफ्ते से लगातार तेज बारिश जारी है। जगह-जगह पानी भर चुका है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है।

