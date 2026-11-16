देश में मौसम के बदलते मिजाज का असर महसूस होने लगा है। हिमपात और बारिश के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में धीरे धीरे कमी आने लगी है तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ और चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर रविवार को हुई ताजा हिमपात और हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर समेत राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई।

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है जबकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है।

दिल्ली गाजियाबाद में बारिश का अनुमान

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में अगले दो दिन के दौरान हल्की बारिश का अनुमान है जबकि उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में घना कोहरा और दिल्ली में भी कोहरा और धुंध का असर बढ़ने की आशंका जताई गई है।

रविवार सुबह भी दिल्ली-एनसीआर समेत पड़ोसी राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, पंजाब में बारिश तो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

रविवार को राजस्थान के चूरू, बीकानेर सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई तो सिरोही में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मेरठ समेत आसपास के जिलों में हुई बारिश से तापमान कम होने लगा है।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने बारिश-बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है।

उधर, बंगाल की खाड़ी में तीन हफ्ते के भीतर तीसरा चक्रवात बनने की मौसम विभाग ने आशंका जताई गई है। 17 नवंबर को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद भी चक्रवात और अधिक तीव्र होने और अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ने पर आसपास के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान है।

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