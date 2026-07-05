मुंबई में मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है। 10 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में 200 मिमी. से ज्यादा बारिश होने से शनिवार दोपहर को पश्चिमी उपनगरों में मोगरा नाला और उससे जुड़े नालों के ओवरफ्लो होने से ट्रैफिक रुक गया। पानी लोगों के घुटनों तक भर आया। मौसम विभाग ने बारिश के लिए रेड अलर्ट और हाई टाइड की संभावना जताई है।

कई सड़कें बंद

सड़कों पर पानी भरने की वजह से बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) को अंधेरी, विक्रोली और चेंबूर जैसे उपनगरों में सड़कें बंद करनी पड़ीं। शनिवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में भारी बारिश जारी रही।

मौसम विभाग और BMC के ऑटोमैटिक वेदर स्टेशनों के डेटा से पता चला कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच, विक्रोली इलाके में 247 मिमी, पवई में 240 मिमी, चिंचोली में 220 मिमी और अंधेरी में 208 मिमी बारिश हुई। नवी मुंबई के पड़ोसी जिले में ऐरोली में सुबह 8.30 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच 180 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दीघा में 155 मिमी और कोपरखैरने में 143 मिमी बारिश हुई। IMD के रिकॉर्ड के मुताबिक सांताक्रूज स्टेशन पर शनिवार को सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 164 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

ट्रैफ़िक पर असर

शहर के इलाकों में ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई। मोगरा नाला (अंधेरी के पूरब और पश्चिम से बहने वाला एक मुख्य नाला जो आखिर में वर्सोवा क्रीक के ज़रिए अरब सागर में मिलता है) शनिवार दोपहर के आस-पास ओवरफ़्लो होने लगा। इसके साथ ही मोगरा ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़े नाले भी ओवरफ़्लो होने लगे। जैसे ही नाले का लेवल सामान्य स्तर से ऊपर गया, उसका पानी अंधेरी सबवे के साथ-साथ अंधेरी में SV रोड और लिंक रोड जैसे आस-पास के कैरिजवे पर फैल गया।

इलाके में लगातार बारिश होने के कारण सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ, जिससे पूरा इलाका कई घंटों तक पानी में डूबा रहा। दोपहर 2.50 बजे 4.26 मीटर ऊंची लहरों ने नागरिकों की परेशानी और बढ़ा दी।

रेलवे सेवाओं पर असर

लगातार हो रही बारिश ने दिन में रेलवे और मेट्रो सेवाओं पर असर डाला है। अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल और वेस्टर्न लाइनों पर रेलवे सेवाएं बाधित रहीं। वेस्टर्न लाइन पर, विरार और नालासोपारा के बीच रेलवे ट्रैक सेक्शन पर बारिश का पानी भर गया, जिससे रेल सर्विस में लगभग 15-20 मिनट की देरी हुई।

इस बीच कल्याण और CSMT के बीच सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन सर्विस में 20-25 मिनट की देरी हुई, जबकि हार्बर लाइन पर ट्रेनें 10-15 मिनट की देरी से चलीं। IMD ने सोमवार सुबह तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं दिया है। मुंबई और उसके आस-पास के जिलों में रविवार तक रेड अलर्ट रहेगा, जिसके बाद बारिश कम होने की संभावना है।

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