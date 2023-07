Rain Forecast: हिमाचल से दिल्ली तक बारिश ने बढ़ाई आफत, तस्वीरों में देखिये कैसे हैं हालात

Rain Prediction: मौसम विभाग ने अभी उत्तर भारत में और बारिश की संभावना जताई है। बारिश ने पहाड़ी राज्यों में कहर बरपाया हुआ है।

बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में ज्यादा नुकसान हुआ है (PTI Image)

उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों में विशेष तौर पर बारिश की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से राज्य में बारिश की वजह से हुए नुकसान की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिमाचल में लगातार तीसरे दिन बारिश का कहर – हिमाचल प्रदेश में सोमवार को लगातार तीसरे दिन बारिश का कहर देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बारिश की वजह से उनके सूबे में दो दिन में 16-17 लोग मारे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि मनाली में फंसे 20 लोगों को बचा लिया गया है लेकिन अभी भी अलग-अलग हिस्सों में लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं। Rain in Mandi Himachal Pradesh प्रदेश की राजधानी शिमला के ठियोग में सोमवार सुबह भूस्खलन की वजह से एक मकान के ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सुबह एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की कि वे भारी बारिश में, खासकर नदियों और नालों के पास जाने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अगले 24 घंटे सतर्क रहें। उन्होंने सभी विधायकों से अपने-अपने इलाकों में रहने और संकट में लोगों की मदद करने के लिए भी कहा है। Rain in Shimla उत्तराखंड: लोगों से पहाड़ों की यात्रा से बचने की अपील उत्तराखंड में बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए पुलिस ने लोगों से बहुत जरूरी नहीं होने पर पहाड़ों की यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। राज्य में लगातार बारिश की वजह से गंगा सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन लगातार चौकस है और नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों- हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अलमोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी और चमोली में मंगलवार को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया है। Haridwar Ganga River पंजाब-हरियाणा के कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में 13 जुलाई तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब से सटे हरियाणा में भी बारिश से प्रभावित जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। Rain in Patiala Punjab दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर हरियाणा द्वारा हथिनीकुंड बैराज से नदी में अधिक पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना का पानी चेतावनी के स्तर 204.5 मीटर को सोमवार को पार कर गया। बाढ़ संबंधी बुलेटिन के अनुसार, सोमवार को दोपहर 1 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 204.63 मीटर पर पहुंच गया। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच जलस्तर के खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार करते हुए 205.5 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर को कहा कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। Rain in Delhi (Yamuna Photo) कश्मीर: बारिश की वजह से लगातार तीसरे दिन स्थगित रही अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी में भी लगातार तीसरे दिन बारिश हुई। बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। बारिश की वजह से इस समय जम्मू में 7,000 से अधिक तीर्थयात्री और 5,000 तीर्थयात्री रामबन जिले में चंद्रकोट आधार शिविर में फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार को लगातार बारिश की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे को रामबन जिले में काफी नुकसान हुआ जिससे इसे बंद करना पड़ा।

