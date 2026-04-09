तेज हवाओं और हल्की-फुल्की बारिश ने दिल्ली में अप्रैल को असामान्य रूप से सर्द बनाया दिया है, जिससे बुधवार को अधिकतम तापमान गिरकर 28.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो पिछले 11 वर्षों में इस महीने का सबसे कम तापमान है।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.9 डिग्री कम है। इससे पहले अप्रैल में अधिकतम तापमान सबसे कम 23 अप्रैल 2016 को 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शहर के सफदरजंग स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में 6.4 मिमी बारिश दर्ज की, जो चार अप्रैल 2023 के बाद सबसे अधिक बारिश है, जब 16.3 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

मौसम का हाल

सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच, पालम में 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, लोधी रोड पर नगण्य बारिश हुई, जबकि सफदरजंग, रिज और आयानगर में बारिश नहीं हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है, जो वर्तमान में उत्तरी पंजाब और उससे सटे जम्मू-कश्मीर के ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गुरुवार से तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है।

बिहार में भी मौसम का हाल ऐसा ही है। तेज आंधी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार हैं।

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