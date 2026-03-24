Rail Ticket cancellation Rules: भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपनी टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी में बदलाव किया है। देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टर रेलवे ने स्पष्ट किया कि अगर यात्री ट्रेन टिकट अपने निर्धारित यात्रा समय से 8 घंटे से कम समय पहले रद्द करते हैं तो उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

कैंसिलेशन के लिए पेनल्टी अवधि की जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर टिकट को यात्रा से 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो अधिकतम रिफंड मिलेगा। अगर टिकट 72 से 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है तो किराए का 25% काटा जाएगा। जबकि 24 से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% पैसा काट लिया जाएगा।

टिकटिंग सेवाओं में सुधारों पर बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एजेंटों और दलालों द्वारा टिकटों की जमाखोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टिकटिंग सिस्टम में सुधार के तहत कई अहम कदम उठाए गए हैं:

i) तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP लागू किया गया है।

ii) एजेंटों के लिए पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुकिंग पर रोक लगाई गई है।

iii) गैर-प्रामाणिक (फर्जी) यूज़र्स को हटाने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम जोड़ा गया है।

iv) इसके अलावा, 3 करोड़ संदिग्ध आईडी पहले ही डीएक्टिवेट की जा चुकी हैं।

इस बीच अब काउंटर टिकट पर प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक ट्रैवल क्लास अपग्रेड करने की अनुमति दी गई है। नए नियम से पहले यात्री केवल चार्ट तैयार होने तक ही अपग्रेड कर सकते थे। रेलवे के अनुसार, इस बदलाव से यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे।

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भारत में रेल सेवा आर्थिक विकास के साथ-साथ आम लोगों के सफर को आसान और सुगम बनाने की जीवन रेखा मानी जाती है। लंबी यात्रा के लिए रेलगाड़ियां ही एकमात्र किफायती साधन हैं। देश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से नई-नई घोषणाएं और दावे किए जाते हैं, तो दूसरी ओर रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव जस का तस बना हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों में साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था न होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…