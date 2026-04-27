Vande Bharat Train: रेल मंत्रालय ने देश की 42वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को स्थायी रूप से 20 कोच वाली ट्रेन में अपग्रेड कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य इस रूट पर बढ़ती मांग को पूरा करना है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई थी। इसका रखरखाव और संचालन पश्चिमी रेलवे जोन द्वारा किया जा रहा है।

भारती की 42वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलेगी। ट्रेन नंबर 22962/22961 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन 13 मार्च 2024 को शुरू हुई थी, इसमें तब 16 कोच थे।

हालांकि जनवरी 2026 में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चार कोच और जोड़े गए, जिससे कोचों की कुल संख्या अस्थायी तौर पर बढ़कर 20 हो गई। 20 कोचों वाली यह व्यवस्था बाद में मार्च और अप्रैल में जारी रही। इन चार एसी चेयर कार कोचों को जोड़ने से ट्रेन की कुल यात्री क्षमता में 278 यात्रियों की वृद्धि हुई है।

पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के मुताबिक, “ट्रेन नंबर 22962/22962 वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच से बढ़ाकर 20 20 कोच करने की अस्थायी व्यवस्था, जिसकी सूचना पहले 27 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाली यात्रा तक के लिए कर दी गई थी, अब 28 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा से स्थायी कर दी जाएगी। बढ़ाए गए चार कोचों में चार चेयर कार कोच शामिल हैं।”

कितने घंटे में तय करती है अहमदाबाद-मुबंई की दूरी

अहमदाबाद-मुबंई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन 491 किलोमीटर की दूरी 05.40 घंटे में तय करती है। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हफ्ते में सभी दिन चलते हैं।

कहां रुकती है वंदे भारत एक्सप्रेस?

अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन संख्या 22961/22962 वंदे भारत एक्सप्रेस चार रेलवे स्टेशनो- वडोदरा, सूरत, वापी और बोरावली पर रुकती है।

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रेल मंत्रालय ने बनारस और हड़पसर (पुणे) के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस नई ट्रेन से कम आय वर्ग और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को सस्ती सर्विस मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी। पूरी खबर पढ़ने केलिए यहां क्लिक करें