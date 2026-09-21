भारतीय रेलवे में UPI से ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए UPI नियमों के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर सामान्य मर्चेंट के लिए 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। हालांकि रेलवे टिकट बुकिंग को इस नियम में विशेष कैटेगिरी में रखा गया है। रेलवे टिकट के लिए 2000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4 फीसदी की जगह 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू होगा। खास बात यह है कि यह 5 रुपये का शुल्क यात्रियों से नहीं लिया जाएगा।

क्या यात्रियों को देने होंगे 5 रुपये?

कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr DCM) सौरभ जैन के मुताबिक, 2000 रुपये से ज्यादा का रेलवे टिकट UPI से बुक करने पर यात्रियों को अलग से 5 रुपये नहीं देने होंगे। यह शुल्क मर्चेंट यानी भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष पर लागू होगा।

उन्होंने बताया कि 5 रुपये का MDR एक पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि यह शुल्क ग्राहकों से अलग से न वसूला जाए।

यानी अगर आप UPI से 3000 रुपये का रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको सिर्फ 3000 रुपये ही देने होंगे। केवल नए MDR नियम की वजह से टिकट की कीमत 3005 रुपये नहीं हो जाएगी। इसी तरह 5000 रुपये के रेलवे टिकट पर 0.4 फीसदी के हिसाब से 20 रुपये की जगह मर्चेंट की ओर से सिर्फ 5 रुपये MDR लागू होगा।

2000 रुपये से ज्यादा के रेलवे टिकट पर क्या होगा?

नए सिस्टम में रेलवे टिकट बुकिंग को टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और यूटिलिटी पेमेंट जैसी विशेष श्रेणियों में रखा गया है।

नियम को इस तरह समझ सकते हैं:

-2000 रुपये तक का UPI भुगतान: कोई MDR नहीं

-2000 रुपये से ज्यादा का सामान्य मर्चेंट भुगतान: 0.4 फीसदी MDR

-2000 रुपये से ज्यादा का रेलवे टिकट भुगतान: 5 रुपये का फ्लैट MDR

-यात्री से MDR अलग से नहीं लिया जाना चाहिए

उदाहरण के लिए किसी सामान्य मर्चेंट को 10000 रुपये का UPI भुगतान करने पर 0.4 फीसदी के हिसाब से 40 रुपये MDR बनता है। वहीं 10000 रुपये के रेलवे टिकट के लिए UPI से भुगतान करने पर MDR सिर्फ 5 रुपये होगा और यह शुल्क मर्चेंट की ओर से दिया जाएगा।

क्या रेलवे टिकट का किराया बढ़ जाएगा?

नए MDR नियम का मतलब यह नहीं है कि रेलवे टिकट का किराया अपने आप बढ़ जाएगा। सौरभ जैन के मुताबिक, अगर टिकट की कीमत 3000 रुपये है और भुगतान UPI से किया जाता है तो यात्री से 3005 रुपये नहीं लिए जाने चाहिए।

5 रुपये का अतिरिक्त शुल्क पेमेंट प्रोसेसिंग की लागत है जिसे मर्चेंट की ओर से वहन किया जाना है। 2000 रुपये तक के UPI लेनदेन पर नया MDR लागू नहीं होगा। वहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांसफर पर भी राशि की कोई सीमा नहीं होगी और वे मुफ्त रहेंगे।

रेलवे के लिए कितना बड़ा खर्च हो सकता है?

एक यात्री के लिए 5 रुपये की रकम छोटी हो सकती है। लेकिन बड़ी संख्या में रेलवे टिकट UPI से बुक होने पर कुल खर्च काफी बढ़ सकता है।

रेलवे अधिकारी के अनुसार, उदाहरण के तौर पर अगर एक दिन में 2000 रुपये से ज्यादा के एक लाख रेलवे टिकट UPI से बुक किए जाते हैं तो 5 रुपये MDR के हिसाब से कुल 5 लाख रुपये प्रतिदिन का खर्च बनेगा। एक साल में यह रकम करीब 18.25 करोड़ रुपये हो सकती है।

हालांकि, वास्तविक वित्तीय असर इस बात पर निर्भर करेगा कि 2,000 रुपये से ज्यादा के कितने रेलवे टिकट UPI से बुक होते हैं और इस लागत को रेलवे, IRCTC, बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर किस तरह साझा करते हैं।

यात्रियों को क्या ध्यान रखना होगा?

रेलवे यात्रियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा का टिकट UPI से बुक करने पर 5 रुपये का MDR अलग से नहीं देना होगा।

यानी अगर आपके रेलवे टिकट की कीमत 3000 रुपये है तो सिर्फ नए UPI MDR नियम की वजह से आपको 3005 रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 5 रुपये का MDR मर्चेंट साइड पर लागू होगा, यात्री से अलग से वसूले जाने वाला शुल्क नहीं है।