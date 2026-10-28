कर्नाटक में एक कंज्यूमर कमीशन ने साउथ वेस्टर्न रेलवे को एक पैसेंजर को ट्रेन के वॉशरूम में पानी की कमी के लिए 16,000 रुपये देने का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आरोप है कि पानी की कमी की वजह से पैसेंजर और उसके 24 सदस्यों वाले परिवार को बीच सफर में ही उतरकर नए टिकट खरीदने पड़े। कमीशन के अध्यक्ष टी शिवन्ना और सदस्य बी डी योगानंद ने रेलवे को सर्विस में कमी का दोषी ठहराया और उसे 1,000 रुपये का टिकट किराया वापस करने, 10,000 रुपये मुआवजे के तौर पर देने और 5,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का निर्देश दिया।

17 अक्टूबर के आदेश में लिखा था, “इस कमीशन का पक्का मानना है कि OP की तरफ से की गई ये गलती, शिकायत करने वाले के प्रति उनकी तरफ से सर्विस में कमी के अलावा और कुछ नहीं है।”

कमीशन ने मुआवजा क्यों दिया?

शिकायतकर्ता के मुताबिक वह अप्रैल 2025 में तिरुपति-तिरुमाला मंदिर घूमने के बाद 20 बड़ों और चार बच्चों के साथ सफर कर रहा था। वह 15 अप्रैल, 2025 को बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से शिवमोग्गा के लिए ट्रेन में चढ़ा। सफर के दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि उनके कोच के वॉशरूम में पानी नहीं था।

शिकायत के मुताबिक यात्री ने ट्रेन में रेलवे पुलिस वालों को बताया, लेकिन वे मामले को सुलझा नहीं पाए। उनकी सलाह पर वह कथित तौर पर एक रेलवे स्टेशन पर उतरा और स्टेशन मास्टर के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद परिवार ने 1,760 रुपये के एक्स्ट्रा टिकट खरीदकर दूसरी ट्रेन से शिवमोग्गा की अपनी यात्रा जारी रखी।

रेलवे अधिकारियों ने आरोप से इनकार किया और कहा कि यह दावा बेबुनियाद है और इसके कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोच को शुरुआती स्टेशन से निकलने से पहले पानी दिया गया था और 15 अप्रैल, 2024 को ट्रेन के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। ट्रेन टिकट समेत रिकॉर्ड में मौजूद डॉक्यूमेंट्री सबूतों की जांच करते हुए, कमीशन ने माना कि इन डॉक्यूमेंट्स से यह साबित होता है कि परिवार ने रेलवे स्टेशन पर उतरने से पहले ट्रेन में सफर किया था और फिर दूसरी ट्रेन से सफर जारी रखा।

कमीशन ने नोट किया कि शिकायत करने वाले ने भी शिकायत की कॉपी पेश की थी। उसने देखा कि दूसरी पार्टियों ने अपनी दलीलों में कहीं भी शिकायत करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उसने आगे नोट किया कि दूसरी पार्टियां यह साबित करने में भी नाकाम रहीं कि जिस कोच में शिकायत करने वाला और उसके परिवार के सदस्य सफर कर रहे थे, उसके वॉशरूम में पानी की कोई दिक्कत नहीं थी।

कमीशन ने रेलवे की पाई गलती

कमीशन ने देखा कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को कोच के वॉशरूम में पानी की दिक्कत की वजह से परेशानी हुई। रेलवे अधिकारियों को सर्विस में कमी के लिए मिलकर और अलग-अलग जिम्मेदार ठहराते हुए, कमीशन ने शिकायत को कुछ हद तक मान लिया और शिकायत करने वाले को राहत दी।

रेलवे अधिकारी ट्रेन के वॉशरूम में पानी सहित यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं पक्का करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। कंज्यूमर से जुड़ी शिकायतों के लिए, लोग अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंज्यूमर हेल्पलाइन (कर्नाटक: 1800-425-9339) पर संपर्क कर सकते हैं या मदद के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

यह भी बढ़ें: किराया बढ़ा, शिकायतें भी बढ़ीं, क्या भारतीय रेल में सचमुच बेहतर हो रहा है सफर? रेल सफर पर बड़ा सवाल

भारत में रेल सेवा आर्थिक विकास के साथ-साथ आम लोगों के सफर को आसान और सुगम बनाने की जीवन रेखा मानी जाती है। लंबी यात्रा के लिए रेलगाड़ियां ही एकमात्र किफायती साधन हैं। देश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से नई-नई घोषणाएं और दावे किए जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलगाड़ियों में साफ-सफाई की माकूल व्यवस्था न होने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…