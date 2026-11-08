रेलवे में यात्रियों की भीड़भाड़ की समस्या से स्थायी रूप से निपटने के लिए सात प्रमुख रेल गलियारों को चार लेन का बनाने की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद इन मार्गों पर एक हजार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची में कमी आएगी।

शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में इस दिशा में बड़े स्तर पर काम नहीं हुआ। रेलवे अब तक 36 हजार किलोमीटर पटरियों का विस्तार कर चुका है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए साढ़े सात हजार लोकोमोटिव और साढ़े छह हजार किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच लगाया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 16 स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है।

रेलवे फिलहाल इन 16 स्टेशनों समेत कुल 28 स्टेशनों की निगरानी कर रहा है। भारी माल ढुलाई, खासकर कोयले के परिवहन और यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण मौजूदा रेल लाइनों पर दबाव बढ़ा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले अहम राष्ट्रीय रेल मार्गों को चार लेन का बनाने को प्राथमिकता दी है।

इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस स्वर्णिम चतुर्भुज (दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई) को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्गों को चार लेन का बनाना है। इसके अलावा दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता और दिल्ली-गुवाहाटी समेत अन्य तिरछे गलियारों को भी चार लेन का बनाया जा रहा है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पिछले चार-पांच वर्षों से विशेष व्यवस्था कर रहा है।

रेल मंत्री ने कहा कि अब इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। देशभर में 20 स्थानों पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान पर्याप्त ट्रेनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छह महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। विशेष ट्रेनों में यात्रियों को बैठाने के लिए अलग से ठहराव क्षेत्र बनाया गया है। टिकट काउंटरों को भी बाहर कर दिया गया है। रेल मंत्री के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में करीब 75 हजार विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार यह आंकड़ा 80 हजार तक पहुंच गया है।

‘जनहित में सरकार दे सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति’, सुप्रीम कोर्ट बोला- यह दंडात्मक कार्रवाई नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देना न तो दंडात्मक होता है और न ही इससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आती है। अदालत ने कहा कि ऐसे आदेश से कर्मचारी के आचरण पर कोई सवाल नहीं उठता और न ही इसका अर्थ यह है कि वह कदाचार का दोषी पाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।