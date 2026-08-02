देश में एक टाइगर कॉरिडोर के बीच रेलवे लाइन को हरी झंडी मिल गई है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (SC-NBWL) की स्टैंडिंग कमिटी ने मध्य प्रदेश में जुझारपुर और चिचोंडा के बीच तीसरी रेलवे लाइन के लिए वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस की सिफारिश की है। ऐसे में भारत का मुख्य टाइगर कॉरिडोर सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिज़र्व के बीच बंट सकता है।

साइंटिफिक स्टडी के बाद प्रोजेक्ट होगा फाइनल

यह मंजूरी इस शर्त पर है कि सेंट्रल रेलवे द्वारा सुझाए गए स्ट्रक्चर (जैसे कि रेल अलाइनमेंट पर जानवरों के सुरक्षित आने-जाने के लिए ओवरपास) का रिव्यू किया जाएगा और सही साइंटिफिक स्टडी और इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर ही उन्हें फ़ाइनल किया जाएगा। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित रेलवे लाइन दो टाइगर कॉरिडोर और सतपुड़ा-मेलघाट लैंडस्केप में एक इको-सेंसिटिव ज़ोन से होकर गुजरेगी।

सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में है जबकि मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अलाइनमेंट साइट्स का इंस्पेक्शन करने वाली एक कमिटी ने SC-NBWL को अपनी रिपोर्ट में बताया कि जंगल का हिस्सा और कॉरिडोर सतपुड़ा-पेंच-मेलघाट लैंडस्केप के लिए लाइफलाइन हैं और इसलिए इस प्रोजेक्ट को अभी और भविष्य के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

जुझारपुर (बैतूल ज़िला) और चिचोंडा (नर्मदापुरम ज़िला) के बीच 160.6 km का हिस्सा सेंट्रल रेलवे के मुंबई हेडक्वार्टर द्वारा प्रस्तावित इटारसी-नागपुर रूट पर 290 किमी लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का हिस्सा है। यह हिस्सा जंगल वाले इलाकों, दो नोटिफाइड टाइगर कॉरिडोर और एक इको-सेंसिटिव ज़ोन से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 206.09 हेक्टेयर जमीन (74.69 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन और 131.4 हेक्टेयर नॉन-फॉरेस्ट ज़मीन) का इस्तेमाल करना होगा, जो नोटिफाइड टाइगर कॉरिडोर में आती है।

इस प्रपोजल पर पहले SC-NBWL ने 19 जनवरी को अपनी 88वीं मीटिंग में सोचा था। हालांकि साइट इंस्पेक्शन जरूरी समझे जाने पर आखिरी फ़ैसला टाल दिया गया। साइट इंस्पेक्शन रेलवे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वैज्ञानिक और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के एक अधिकारी ने किया।

34 वाइल्डलाइफ ओवरपास का प्रपोजल

साइट इंस्पेक्शन कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल रेलवे ने रेल लाइन अलाइनमेंट के साथ 34 वाइल्डलाइफ ओवरपास का प्रपोजल दिया था। हालांकि, वे ज़्यादातर किसी विस्तृत साइंटिफिक स्टडी के बजाय फ़्रंटलाइन फ़ॉरेस्ट स्टाफ, वाइल्डलाइफ मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड से मिले इनपुट पर आधारित थे।

SC-NBWL की 9 जुलाई की बैठक में यह भी बताया गया था कि स्ट्रक्चर के डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन अभी फ़ाइनल होने बाकी हैं। बैठक में कहा गया, “यह भी देखा गया कि इंस्पेक्शन के समय प्रोजेक्ट के संभावित असर और सही लैंडस्केप-लेवल मिटिगेशन उपायों का पूरा साइंटिफिक असेसमेंट पूरा नहीं हुआ था। जबलपुर के स्टेट फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टडी का काम सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार था।”

पूरी स्टडी की कमी को देखते हुए साइट इंस्पेक्शन कमिटी ने कहा कि सबसे अच्छे, लैंडस्केप-लेवल के बचाव के उपायों की जरूरत है, खासकर यह देखते हुए कि इटारसी-नागपुर लाइन के विस्तार में तीसरी और शायद चौथी लाइन का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है।

जानवरों के बचाव का रखा जाएगा ख्याल

मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ने वाइल्डलाइफ बोर्ड पैनल को बताया कि स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बचाव के उपायों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा की है और इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह ओवरपास डिज़ाइन का आधार बनेगी। SC-NBWL ने यह भी निर्देश दिया कि साइंटिफिक स्टडी और दूसरे जरूरी डेटा मिलने और उनकी जांच करने के बाद साइट इंस्पेक्शन कमिटी प्रोजेक्ट एरिया का फिर से दौरा करेगी। साथ ही जानवरों के बचाव के जगह, साइज, डिज़ाइन और कनेक्टिविटी के बारे में सिफारिशें जमा करेगी।

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