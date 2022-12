Indian Railways यात्रियों को Rail Ticket में छूट बहाल मुश्किल- अश्विनी वैष्णव ने भारी बिल का हवाला दे दिया संकेत

Rail Ticket Concession: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे का पेंशन और वेतन बिल भी बहुत अधिक है। ऐसे में टिकट में छूट देना संभव नहीं है।

Bullet Train: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव (Photo Credit – Express Archives)

