PMO ने PM को बड़ी गलत सलाह दी- दैनिक भास्कर पर छापे पर BJP सांसद की राय

हिंदी अखबार ‘दैनिक भास्कर’ और यूपी के खबरिया चैनल ‘भारत समाचार’ के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी राय दी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पीएम को बड़ी गलत सलाह दी है।

स्वामी की यह टिप्पणी शुक्रवार (23 जुलाई, 2021) को एक ट्वीट के तौर पर आई। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, “दैनिक भास्कर पर आयकर (आईटी)/ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे अजीब वक्त में हुए। मुझे लगता है कि पीएमओ ने पीएम को बुरी तरह से सलाह दी है। इसलिए इसे कार्टे ब्लैंच भंग किया जाना चाहिए।” वैसे, बीजेपी सांसद की राय पर @RajObsessed ने ट्वीट किया, “कभी-कभी मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि आप अंदर के आदमी हैं या बाहरी (बीजेपी में) हैं। कई बार आपके ट्वीट्स से लगता है कि आप विपक्ष में हैं। पीएमओ के आंतरिक मसलों को लेकर इस तरह के ट्वीट्स न किया करें।”

The timing of the I-T/ ED raids on Dainik Bhaskar has come, whatever it’s merit or lack of it, at an awkward moment. I think PMO badly advised PM. Hence it should be Carte Blanche dissolved.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 23, 2021