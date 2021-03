बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का RSS कार्ड कांग्रेस की बजाए बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उनका मानना है कि राहुल की इसी नादानी की वजह से बीजेपी को पहले 2014 और फिर 2019 में मनमाफिक सफलता हासिल हो सकी।

एक आर्टिकल का हवाला देते हुए स्वामी ने कहा कि राहुल खुद को बीजेपी और पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। इसी वजह से वह RSS पर हमला बोलते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बगैर जानकारी हासिल किए संघ की आलोचना करते हैं। जिससे बीजेपी को फायदा होता है। स्वामी ने जिस लेख का हवाला दिया, उसके मुताबिक 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था, अगर राहुल खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट न करते। राहुल ने जैसे ही पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को दिखाना शुरू किया बीजेपी की राह आसान होती चली गई और मोदी फिर से पीएम बन गए।

Rahul’s RSS card works, but for the BJP https://t.co/qayXKCKE07 via @SundayGuardian

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 7, 2021