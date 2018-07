राहुल गांधी बोले- भारत में बुलेट ट्रेन सिर्फ कांग्रेस राज में संभव

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के राज में ही भारत में बुलेट ट्रेन का संचालन संभव है। यह बातें राहुल गांधी ने अमेठी में कही। राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच जिस बुलेट ट्रेन की बात की गई वह जादुई ट्रेन है, यह बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में ही चलेगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने पिछले साल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लांच करने की घोषणा की थी। एक संबंधित अधिकारी ने दावा करते हुए कहा था कि बुलेट ट्रेन के लिए काम चल रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। पुलों और सुरंगों की डिजाइन भी चल रही है।

It should not be called a bullet train. It should be referred to as a magic train. It will never be constructed, if at all it is ever made it is going to be in Congress regime: Congress President Rahul Gandhi in Amethi pic.twitter.com/v69AzWBCTd

