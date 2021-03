कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में लगे हैं। इस दौरान उन्होंने नागरकोइल जाते समय अचंगुलम गाँव की सड़क पर पामिरा फल का आनंद लिया। राहुल गांधी को देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। हालांकि वीडियो सामने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने राहुल गांधी की खिंचाई कर दी।

ट्विटर पर (@GunsofLogic) गन्स ऑफ लॉजिक के नाम से यूजर ने लिखा कि कांग्रेसी नेता तो यूट्यूबर जैसा कर रहे…इटैलियन पप्पू कर रहे तमिल संस्कृति की बात। वहीं एक अन्य यूजर दलीप पंचोली ने (@DalipPancholi) लिखा कि ‘राहुल फ्रूट खा रहा है, चाय पी रहा है, खाना बना रहा है और तो और समन्दर में कूदने के बाद एब्स भी दिखा रहा है…. यह सब देखने के बाद जनता वोट करके कांग्रेस को प्रचंड बहुमत देगी, अब कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता’

#WATCH Tamil Nadu: Congress leader Rahul Gandhi eats palmyra palm fruit at Achangulam village road while going to Nagercoil. pic.twitter.com/XR3lm3UOrT

— ANI (@ANI) March 1, 2021