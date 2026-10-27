Rahul Gandhi on SIR: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और सुनवाई से ठीक पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें तीन हॉरिजॉन्टल सफेद निशान और एक लाल सीधी लकीर हैं, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तस्वीर के कैप्शन में “सत्यम् शिवम् सुन्दरम्” लिखा है।

बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी का जरिया तक बताया है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। इन याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने 28 पन्नों का हलफनामा दायर किया है और अपने बचाव में कई तरह की दलीलें दी हैं।

राहुल गांधी ने जनता से की अपील

आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा 12 अक्टूबर को राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च भी निकाला था। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसआईआर में खामियों का जिक्र करते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।

चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्यवाहियों से इतर कांग्रेस 01 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करने वाली है। इस रैली में कांग्रेस ने दस लाख लोगों के आने की बात कही है। राहुल गांधी ने इस रैली को ‘सेव द वोट, सेव द कंट्री’ बताया है। उन्होंने कहा है कि देश के नागरिकों को इस रैली में बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 नामों की प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केंद्र में तैनात एक कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने का भी एलान किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पढ़िए पूरी खबर…