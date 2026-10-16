रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीतने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वह समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना यह सीट जीत सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस के जनता का भरोसा जीतने के दावे की हकीकत सामने आ जाती है।

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के लिए भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ”मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें समाजवादी पार्टी के बिना अपनी रायबरेली सीट जीतने की क्षमता है? उत्तर प्रदेश खुद इस बात का सबूत है कि जनता का भरोसा हासिल करने का कांग्रेस का दावा कितना खोखला है।”

कांग्रेस नेताओं के बीच खींचतान पर भी उठाए सवाल

राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई में आपसी मतभेदों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पार्टी के नेता एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते और आपस में विरोध करते नजर आते हैं। उन्होंने दावा किया कि नेताओं के बीच विवाद केवल जुबानी बहस तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई बार शारीरिक झड़पों तक पहुंच जाते हैं।

सिंह ने कहा, ”जब कांग्रेस की राज्य इकाई के नेता एक-दूसरे पर भरोसा तक नहीं करते और आपस में भिड़ते हैं तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है?”

वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल

रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर बिना सबूत मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी 70 साल की महिला के दो जगह मतदाता होने का दावा किया तो कभी 35 साल की महिला को 124 साल की मतदाता बताया। सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आम नागरिकों को फर्जी मतदाता बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर कोई औपचारिक अपील दाखिल नहीं की क्योंकि उसके पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं था।

संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में बीजेपी का पक्ष रखा

राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने कभी देश की चुनाव व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए और ना ही संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश की जनता, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है।

उनकी यह टिप्पणी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच आई है।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन भी जारी है। पार्टी ने जून और जुलाई में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब वह मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है।

CJP के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली का आह्वान किया है। प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कनॉट प्लेस और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं- रक्षा मंत्री राजनाथ

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावे पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उनके राजनीतिक सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से और अपने समर्थक संगठनों के माध्यम से युवाओं की उर्जा को रचनात्मक कार्यों और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में लाने की जगह राजनीतिक टकराव और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है।