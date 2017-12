गुजरात, हिमाचल हारने के बाद दोस्तों संग फिल्म देखने गए थे राहुल गांधी, बीजेपी ने मारा ताना

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान के बाद सोमवार की शाम को जहां बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वहीं हार के तनाव को कम करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों राज्यों में जीत मिलने के बाद बीजेपी नतीजों का आंकलन कर रही थी तो वहीं राहुल गांधी अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ हॉलीवुड फिल्म ‘स्टार वॉर’ देख रहे थे। हालांकि जब कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसा लगा कि यह बड़ा मुद्दा बन सकता है तो वह फिल्म बीच में ही छोड़कर सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस मामले में ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साथा। मालवीय ने राहुल गांधी के काम करने की क्षमता की तुलना पीएम मोदी के काम की क्षमता से करते हुए तंज भी कसा। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने ना केवल गुजरात चुनाव हारा, बल्कि जहां पार्टी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में, वहां भी हार गई, लेकिन राहुल गांधी इस बात का आंकलन ना करके फिल्म देखने निकल गए।’

This is how serious Rahul Gandhi is about politics – when he should have been speaking to media and his cadres, soon after Congress loss in Gujarat, he checked in to watch a movie. Much like partying after 26/11! Personal leisure over public commitment? #AreYouSeriousRahul — Amit Malviya (@malviyamit) December 19, 2017

And forget Gujarat, Congress lost its government in Himachal and Rahul Gandhi was busy watching Star Wars! #AreYouSeriousRahul — Amit Malviya (@malviyamit) December 19, 2017

If Rahul Gandhi would have skipped cinema and analysed his party’s performance in Gujarat (HP anyway was a rout!), he would have known that even in Saurashtra where his party won more seats, it is the BJP that got more votes (45.9% against Congress’s 45.5%)… #AreYouSeriousRahul — Amit Malviya (@malviyamit) December 19, 2017

अमित मालवीय ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए लिखा, ‘राहुल गांधी कितने गंभीर हैं राजनीति को लेकर वह दिख गया। जिस वक्त उन्हें मीडिया और अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए थी उस वक्त वह फिल्म देखने गए थे। ये बिल्कुल 26/11 के बाद पार्टी करने जैसा था। राहुल गांधी फिल्म देखना छोड़कर अपनी हार का आंकलन भी कर सकते थे।’ वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि पीएम मोदी दिन के 19 घंटे काम करते हैं और एक भी छुट्टी नहीं लेते। जब चुनाव नहीं होते हैं वह तब अपनी ड्यूटी पर फोकस करते हैं। वह हर मुद्दों पर सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल चुनाव के दौरान ही सामने आते हैं।

Problem with Rahul Gandhi is that he thinks he can simply emerge during elections: @GVLNRAO, National Spokesperson, BJP #AreYouSeriousRahul — TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2017

PM Modi works 19 hours a day and does not take a holiday. When elections are not there, he is focused on his job. He thinks about every issue – how to make a change, how to bring about a reform: @GVLNRAO, National Spokesperson, BJP #AreYouSeriousRahul — TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2017

बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है और अब वह राज्य में छठी बार सरकार बनाने की तैयारियों में है। विधानसभा की 182 सीटों में से बीजेपी ने 99 सीटों पर कब्जा किया है तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर देते हुए 77 सीटें जीती हैं। भले ही कांग्रेस का गुजरात की सत्ता हासिल करने का सपना अधूरा रह गया हो, लेकिन पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी को 150 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

