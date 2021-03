मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, गांधी के बताए रास्ते पर चलने की जगह जिन्ना के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि यह देश को बर्बाद कर देगा। असम के डिब्रूगढ़ जिले में नाहरकटिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम में आज तक कोई भी विकास कार्य कर पाने में नाकाम साबित रही है।

चौहान ने कहा कि कांग्रेस के चलते देश के पूर्वोत्तर का विकास नहीं हो सका है और आजादी के बाद से लेकर अब तक स्थिति ज्यों की त्यों ही रही है। कांग्रेस के असम में एआईयूडीएफ ,पश्चिम बंगाल में आईएसएफ और केरल में आईयूएमएल से गठबंधन करने पर हमलावर होते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं जिन्ना के रास्ते पर चल रही है। चौहान ने कहा, ‘राहुल गांधी अजमल की पार्टी से समझौता क्यों किया, केरल में तुम मुस्लिम लीग से समझौता करते हो, बंगाल में तुम फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े हो जाते हो। कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, ये जिन्ना के रास्ते पर चल रही है।’

चौहान ने कहा कि जिन्ना का रास्ता असम और देश को बर्बाद कर देगा। चौहान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ राहुल जहां उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। वहीं असम में अलग-अलग समुदायों और जनजातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

चौहान ने कहा असम में कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया पर आखिर क्या दिया? चौहान ने कहा कि जिस असम को मुगल तक नहीं हरा सके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने यहां घुसपैठ, हिंसा, आतंक, उग्रवाद, भूख और बेरोजगारी दी।

#WATCH | Rahul Gandhi is not walking the path of (Mahatma) Gandhi, he is walking the path of Jinnah and Jinnah’s path will neither be accepted by the people of Assam, nor by people of India: Madhya Pradesh CM & BJP leader Shivraj Singh Chouhan in Naharkatia, Assam pic.twitter.com/WED5meokjg

— ANI (@ANI) March 15, 2021