कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का विमोचन दिल्ली में हुआ। इस दौरान इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कैंब्रिज का एक किस्सा सुनाया और पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी गर्लफ्रेंड का भी जिक्र किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कैंब्रिज में अपने समय की एक पर्सनल याद शेयर की। उन्होंने कहा कि वह एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में ले गए थे जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे।

कहानी याद करते हुए राहुल ने बताया कि कैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड को उस जगह से मिलवाना चाहते थे जो उनके माता-पिता की लव स्टोरी में खास अहमियत रखती थी। राहुल गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड का किस्सा शेयर करते हुए कहा, “एक बड़ी कहानी रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात थी, वे कैसे मिले। कई साल बाद मैं कैम्ब्रिज में था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, चलो वर्सिटी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैं उसे बताना चाहता था कि मेरे माता-पिता कैसे मिले।”

सोनिया गांधी की किताब का हुआ विमोचन

राहुल गांधी का बयान उनकी मां सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन के दौरान आया। यह किताब राजीव गांधी के साथ उनके शुरुआती सालों को दिखाती है।

रेस्टोरेंट में राजीव से मिली थी सोनिया

सोनिया गांधी लिखती हैं कि वह राजीव गांधी से 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट, वर्सिटी रेस्टोरेंट में मिली थीं। यूरोप और भारत के छात्र अक्सर वहां जाते थे।

सोनिया गांधी ने बताया कि वह इटली में जैसा खाना खाती थीं, वैसा ही कुछ ढूंढ रही थीं। उन्हें वह रेस्टोरेंट मिला और एक कॉमन दोस्त ने उन्हें वहीं राजीव से मिलवाया। किताब आने से पहले सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग तुरंत ही उनसे एक जुड़ाव महसूस हुआ।

सोनिया गांधी ने राजीव को एक जेंटल इंसान भी कहा। दोनों दोस्त बन गए, पार्टियों में गए और साथ में घूमने-फिरने की जगहें देखीं। उन्होंने 25 फरवरी, 1968 को शादी कर ली। सोनिया गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्टोरेंट में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई।”

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ के विमोचन में पहुंचे बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब चुनाव से पहले चौंकाया

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ का विमोचन 16 नवंबर को दिल्ली में हुआ। हालांकि किताब 10 नवंबर को ही रिलीज हो चुकी है। दिल्ली के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेता पहुंचे। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी चर्चा में रही। पढ़ें पूरी खबर