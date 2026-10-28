कांग्रेस नेता राहुल गांधी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, राहुल थोड़ी देर में जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे जहां वह भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। छात्र मुख्य रूप से जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (JMISU) को तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मान भी लिया था, लेकिन उसके बाद भी छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं किया।

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