संसद के मानसून सत्र में दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध सोमवार को भी जारी रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की मांग संसद में उनके किसी सामान्य भाषण की नहीं, बल्कि दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर स्पष्ट जवाब की है।

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि दिल्ली में छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन चलाने और कील लगी लाठियों से मारने का आदेश किसने दिया। उन्होंने अमित शाह से सीधे तौर पर यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या उन्होंने इस कार्रवाई का आदेश दिया था या नहीं।

‘आदेश दिया तो जिम्मेदार, नहीं दिया तो अक्षम’

राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमित शाह ने कार्रवाई का आदेश दिया था तो वह इसके लिए जिम्मेदार हैं और अगर उन्हें इस कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी तथा गृह मंत्रालय में किसी अन्य व्यक्ति ने आदेश दिया, तो यह उनकी अक्षमता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “अगर उन्होंने आदेश दिया तो वह जिम्मेदार हैं और अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया और किसी और ने आदेश दे दिया तो वह इनकॉम्पिटेंट हैं। दोनों ही स्थिति में उन्हें जाना चाहिए।” राहुल गांधी के मुताबिक, विपक्ष पिछले करीब 15 दिनों से इसी मुद्दे पर गृह मंत्री से स्पष्ट जवाब की मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष अमित शाह की व्यक्तिगत राय या संसद में किसी सामान्य विषय पर उनकी चर्चा में रुचि नहीं रखता। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि दिल्ली में छात्रों पर कथित गोलीबारी का आदेश किसने दिया और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

राहुल गांधी ने गिनाईं तीन मांगें

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करने और गृह मंत्री से स्पष्ट जवाब लेने की है। दूसरी मांग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई को लेकर माफी मांगने की बताई।

तीसरी मांग राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में चर्चा की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के करीबी लोगों ने राम मंदिर से जुड़े धन की चोरी की है। हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों को लेकर सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों मुद्दों पर विपक्ष की स्थिति शुरू से स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "The question was never that Mr Amit Shah is going to come and give a speech on some general topics in Parliament. The question was always that Amit Shah has to make it clear who authorised the shooting of our… pic.twitter.com/1qpZdL02UB — ANI (@ANI) August 10, 2026

‘अमित शाह में हिम्मत नहीं है’

राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से दोनों नेताओं ने छात्रों के मुद्दे पर सदन में आकर जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के संसद में आने और सामान्य विषयों पर बोलने की बात विपक्ष के लिए मायने नहीं रखती।

राहुल गांधी ने कहा कि असली सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने सरकार के उस रुख पर भी कटाक्ष किया, जिसमें गृह मंत्री के जवाब देने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने इसे ‘फैंटेसी बातचीत’ बताते हुए कहा कि विपक्ष को सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि स्पष्ट जवाब चाहिए।

#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Amit Shah does not have the courage to come to the Parliament and stand before us. This is what they have shown in the last 15 days. Neither Narendra Modi nor Amit Shah has the guts…No one is interested in his opinion; we… pic.twitter.com/h1ihBSB2kq — ANI (@ANI) August 10, 2026

झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर भी बोले राहुल

दिल्ली के साथ-साथ राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारियों के विधानसभा की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की तस्वीरें सामने आईं।

राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी कार्रवाई के खिलाफ है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिंसा के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि ऐसी घटना कहां हो रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई गलत है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी सरकार को उनकी बात सुनकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "My message to the students of Jharkhand is clear. We condemn any violence against peacefully protesting students, regardless of where it occurs. We condemn it; we are against it; we do not endorse or support it. We… pic.twitter.com/tOHky4Cyps — ANI (@ANI) August 10, 2026

राहुल गांधी ने इससे पहले भी झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर कहा था कि देश में छात्र शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मुताबिक, शिक्षा व्यवस्था महंगी और दबावपूर्ण हो गई है और केंद्र समेत हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए।

किरेन रिजिजू का पलटवार- ‘अब देखेंगे चर्चा से कौन भागता है’

राहुल गांधी के बयान के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग कर रहे थे। अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर सदन में विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि सरकार सिर्फ गृह मंत्री के बयान के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना समय चर्चा के लिए चाहेगी, सरकार उतने समय तक चर्चा करने के लिए तैयार है।

#WATCH | Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "I have clearly stated on behalf of the government in the Lok Sabha that Rahul Gandhi has been demanding a response from Home Minister Amit Shah for days, insisting that a statement be made in the House. Now… pic.twitter.com/Px693aBC9y — ANI (@ANI) August 10, 2026

रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में किसी पर आरोप लगाने के बाद उसके जवाब का सामना करना भी जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा से पीछे नहीं हटने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से जवाब या माफी की मांग को चर्चा से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। रिजिजू ने कहा कि अब यह देश देखेगा कि चर्चा से कौन पीछे हटता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही चर्चा का समय तय करेंगे, सरकार कल या परसों भी चर्चा के लिए तैयार है।

#WATCH | Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "I have very clearly stated government is fully prepared and ready to discuss the students' protest on NEET, and Home Minister Amit Shah is totally committed and ready to give a full reply on the floor of… https://t.co/bdsnUNP5RG pic.twitter.com/HMoeCqqKbK — ANI (@ANI) August 10, 2026

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे, इसलिए अब जब अमित शाह सदन में छात्रों के प्रदर्शन और उससे जुड़े घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष को उनका जवाब सुनना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सरकार बहस और चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और अब यह स्पष्ट होगा कि कांग्रेस चर्चा में शामिल होती है या उससे पीछे हटती है।

यह भी पढ़ें: ‘झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं’, JPSC आंदोलन में अल्लू अर्जुन के ‘पुष्पा’ लुक में पहुंचा युवक, ‘स्पाइडर-मैन’ ने भी सुनाई खरी-खरी

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। सोमवार को रांची में विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारी छात्रों के मार्च में विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिला। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।