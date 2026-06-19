प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी शुक्रवार को 56 वर्ष के हो गए।

नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, ”लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।”

खड़गे बताया राहुल को लाखों लोगोंं का प्रेरणास्त्रोत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी और कहा कि वह सत्ता के सामने निर्भीक होकर सच कहते हुए समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं।

राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी संतान हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य और निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह पिछले 22 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं।

खड़गे ने ‘X’ पर पोस्ट किया, ” राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और वंचित एवं अनसुनी आवाज़ों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है।”

उन्होंने कहा कि जनता के बीच राहुल गांधी के निरंतर संवाद और सत्ता से निर्भीक होकर सच कहने के साहस के माध्यम से आपने सदैव समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की सशक्त पैरवी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए दीर्घायु जीवन प्रदान करें।”

पवन खेड़ा ने दी अपने नेता को शुभकामनाएं

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “बहुत कम नेताओं ने इतने लंबे समय तक इतनी कटुता भरी आलोचना और इतने लंबे समय तक निरंतर सार्वजनिक जांच परख का सामना किया है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाते। लेकिन उन्हें कमज़ोर करने का हर प्रयास मानो उनके संकल्प को और दृढ़ करता गया, उनकी राजनीति को और परिपक्व बनाता गया, और जनता से उनके संबंध को और गहरा करता गया।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ‘X’ पर पोस्ट किया, “विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा, महिलाओं और वंचित वर्गों के धुर समर्थक राहुल आज पूरे भारत में उन लोगों की सशक्त आवाज़ बन चुके हैं जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। “

उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति राहुल गांधी की अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करती है। गहलोत ने कहा,”मैं उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं राष्ट्रसेवा के लिए अटूट संकल्प और ऊर्जा की कामना करता हूं।”

केरल कांग्रेस के नेताओं ने भी दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

केरल में कांग्रेस नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर मैसेज व तस्वीरें शेयर करते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने गांधी को ऐसा नेता बताया जिसने समकालीन भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व चुनौतियां, बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण अभियान और सुनियोजित दुष्प्रचारों का सामना किया।

जॉन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ”संसद की सदस्यता रद्द होने और सरकारी आवास से बेदखल किए जाने के बावजूद राहुल गांधी बिना किसी डर या हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहे।” उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति के विकल्प के रूप में, राहुल ने ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के माध्यम से प्रेम और एकता की राजनीति को आगे बढ़ाया, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। जॉन ने कहा कि इस यात्रा के दौरान राहुल ने सीधे लोगों से संपर्क किया, उनकी चिंताओं को सुना और उनके संघर्षों में भागीदार बने। उन्होंने कहा, ”राहुल भारत में कॉर्पोरेट-फासीवादी गठजोड़ के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। उन्होंने लगातार सबूतों के साथ इस बात को उठाया कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों पर हमले हो रहे हैं। आज, जब लाखों छात्र नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर चिंता जता रहे हैं और युवाओं का भविष्य खतरे में है, गांधी उनकी बात सुनने और उनकी आवाज उठाने के लिए मौजूद हैं।”

जॉन ने कहा, ”राहुल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत के लिए आशा की किरण बने हैं।” मंत्री पी सी विष्णुनाथ ने भी सोशल मीडिया पर गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ”राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो सच्चाई और न्याय की राजनीति पर दृढ़ता से कायम रहते हैं और लोगों के अधिकारों के लिए बिना किसी समझौते के लड़ते हैं।” श्रम मंत्री बिंदु कृष्णा ने भी गांधी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।