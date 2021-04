राहुल गांधी ने बताया ‘फ्री’ का ग्रामर, कहा- इस बार शायद उन्हें समझ में आ जाए

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों और सलाह के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने नई सलाह दी और कहा कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए भारत को मुफ्त कोविड वैक्सीन मिलनी चाहिए। सभी नागरिकों का निशुल्क टीकाकरण होना चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने बकायदे अंग्रेजी ग्रामर का सहारा लिया और एडजेक्टिव और एडवर्ब का उदाहरण देते हुए टीकाकरण की बात कही।

सरकार ने पहली मई से 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण की बात कही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। कई राज्य सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एडजेक्टिव और एडवर्ब का उदाहरण देते हुए कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार शायद उन्हें समझ में आ जाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “भारत को कोविड वैक्सीन जरूर दी जानी चाहिए। सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन का डोज मिलना चाहिए।”

free /friː/

adjective, adverb

costing nothing, or not needing to be paid for. e.g.-

• India must get free COVID vaccine.

• All citizens must receive the inoculation free of charge.

Let’s hope they get it this time. #vaccine

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2021